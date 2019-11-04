Рост экономики Украины: названы три главных пути

Фото: Pressfoto / Freepik

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В третьем квартале 2019 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 3,5% по отношению к тому же периоду 2018 года. И у страны есть резервы для дальнейшего повышения ВВП, хотя гарантировать их результативность заранее невозможно. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил советник президента Олег Устенко.

Прежде всего, по его мнению, в 2020 году – впервые за последнее время – стимулировать экономику можно будет монетарными методами. Речь идет о снижении стоимости кредитов и, соответственно, повышению их доступности. А это, в свою очередь, может быть дополнительным стимулом для экономического роста, объясняет Устенко.

Второй источник роста планируется получить за счет изменения "фискального пространства". Устенко отметил, что сейчас

теневой сектор экономики составляет 40-50%. Если вывести на свет хотя бы половину, бюджет получит 5 млрд долларов, подсчитал эксперт.

"Такая возможность, вроде как, существует, но результаты этой возможности мы не сможем спрогнозировать прямо сейчас, потому что есть фактор неизвестности, зависящий не от экономической среды, а, допустим, от работы силовиков", – говорит Устенко.

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Еще один фискальный резерв для роста нынешняя власть видит в области борьбы с контрабандой. Ее оборот оценивается еще приблизительно в 5 млрд долларов в год. И, наконец, третий путь стимулирования экономики и третий резерв для роста власть связывает с улучшением бизнес-климата. Сейчас инвесторов сдерживает война, отсутствие должной защиты прав собственности (качественной судебной системы) и, опять-таки, высокий уровень коррупции, говорит Устенко.

"Если мы сможем дать ответ на эти вызовы, это даст возможность привлекать реально колоссальные ресурсы, – убежден Олег Устенко. – При условии, что каждый миллиард дает возможность прироста ВВП 0,1-0,5%, если бы мы смогли закачать 10 млрд долларов инвестиций, это означало бы чуть ли не до 5 дополнительных пунктов к нашему естественному уровню роста".

Подробнее об экономических планах власти читайте на сайте "Сегодня" – "7 пишем – 11 в уме": почему в правительстве хотят увеличивать ВВП именно на 7% в год

Также новости "Сегодня" ранее рассказывали, как президент Владимир Зеленский на международном инвестиционном форуме в Мариуполе призвал иностранный бизнес вкладываться в Украину:

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