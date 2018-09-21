Рост экономики Украины превысил ожидания НБУ

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% в годовом исчислении при том, что Национальный банк Украины (НБУ) ожидал роста лишь на 3,2%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Украинская экономика ускорила рост с 3,1% в І квартале до 3,8% во II квартале 2018 года в годовом измерении. По сравнению с предыдущим кварталом рост ВВП составил 1% сезонно-скорректированного. Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за II квартал 2018 года, опубликованные Государственной службой статистики", – отметили в Нацбанке.

Отмечается, что фактические темпы роста реального ВВП во II квартале 2018 года были выше ожиданий Национального банка, опубликованных в Инфляционном отчете.

Различие между прогнозом и фактическим показателем НБУ объяснил, прежде всего, ранним стартом сбора урожая.

"За вычетом этого фактора динамика реального ВВП в целом соответствовала ожиданиям Национального банка", – указывают в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что в целом основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо остается внутренний спрос, прежде всего потребительский. По данным НБУ, потребительский спрос продолжал уверенно усиливаться.

Напомним, сейчас НБУ прогнозирует, что в Украине заметно "притормозит" рост экономики. Так, по прогнозу Нацбанка, в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%, а после 2018 года рост ВВП замедлится – до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году.

В то же время Кабинет министров дает другие прогнозы. Правительство ожидает роста ВВП в 2018 году на уровне 3,2%. В 2019 году Кабмин прогнозирует рост на 3%, в 2020-м – на 3,8%.

Напомним, рост украинской экономики в следующем году в проекте бюджета на 2019 год предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Ранее президент Петр Порошенко подчеркивал, что ВВП Украины растет во время войны: