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Рост экономики Украины в 2019 году замедлился: названы цифры

20 марта, 18:09

Виктория Подолянец

ВВП Украины наиболее активно рос в 2018 году

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,2% с 3,4% в 2018 году, когда был зафиксирован максимальный показатель за последние семь лет.

В Государственной службе статистики Украины подсчитали: номинальный ВВП Украины составил 3,975 трлн гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 94,570 тыс. гривен.

Согласно сообщению, в первом квартале 2019 года экономика Украины выросла на 2,9%, во втором – на 4,7%, в третьем – на 3,9%, в четвертом – на 1,5%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Нацбанке изменили взгляд на риски, которые несет коронавирус экономике. Риск распространения коронавируса в мире может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине.

В тренде
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Напомним, Национальный банк Украины в конце января 2020 года рассчитал, что экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%.

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экономика торговля экспорт импорт ВВП производство

Источник: Сегодня

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