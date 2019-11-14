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Рост украинской экономики замедлился: появились новые данные

14 ноября, 17:35

Информацию обнародовал Госстат по итогам третьего квартала 2019 года

Фото: Pressfoto / Freepik

Фото: Pressfoto / Freepik

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, замедлившись с 4,6% во втором квартале в годовом измерении.

Об этом 14 ноября сообщается на сайте Государственной службы статистики со ссылкой на оперативные оценки.

"Реальный ВВП в третьем квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2018 года – на 4,2%", – говорится в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%.

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Ранее в инфляционном отчете Нацбанка отмечалось, что в третьем квартале 2019 года рост ВВП составил 3,5% по отношению к тому же периоду 2018 года.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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экономика ВВП Госстат рост ВВП

Источник: Сегодня

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