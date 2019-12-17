Рост экспорта: в каких европейских странах покупают украинские товары

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украина экспортировала в страны ЕС за 10 месяцев 2019 года товаров на сумму в 17,4 млрд долларов, что на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Об этом на своем сайте сообщает Госстат.

"Впервые за последние три года наблюдается превышение темпов роста экспорта товаров над импортом", – отмечает торговый представитель Украины Тарас Качка.

В целом украинский экспорт за 10 месяцев 2019 года вырос на 7,4%, до 541,6 млрд долларов, а импорт товаров в Украину – на 7,1%, до 50,1 млрд долларов.

Наибольший объем украинских товаров был продан в Польшу (2,8 млрд долларов, рост на 2,1%), благодаря чему экспорт в эту страну опередил продажи в РФ (2,7 млрд долларов, падение на 9,7%).

Реклама

Также в топ-5 ключевых европейских экспортеров попали Италия (2,04 млрд долларов), Германия (2,03 млрд долларов), Нидерланды (1,5 млрд долларов) та Венгрия (1,3 млрд долларов). Вне ЕС значительные объемы экспорта фиксируются в Китай (2,9 млрд долларов) и Турцию (2,1 млрд долларов).

Импорт товаров из ЕС в Украину за 10 месяцев вырос на 7,9%, до 20,7 млрд долларов.

В тренде Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогноз

Доля ЕС в структуре украинского экспорта составила 41,9%, в структуре импорта – 41,2%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рада сделала последний шаг к "промышленному безвизу" Украины и ЕС. Для этого необходимо изменить правила рыночного надзора и проверок бизнеса.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства.

Также эксперты советуют Украине не пропустить шанс получить выгоду от торговой войны между Америкой и Китаем. Притом что американцы высоко оценили отечественное подсолнечное масло – скупают его по шесть долларов за литр:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама