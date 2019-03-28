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Украина бьет рекорды по урожаю: эксперт предупредила о рисках

Сегодня, 09:15

Прибыль аграриев может заметно сократиться, считает специалист

Фото: Pixabay
Украина бьет рекорды по урожаю: эксперт предупредила о рисках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff4/1bb/5c7ff41bbf435.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff4/1bb/5c7ff41bbf435.jpg Экономика Прибыль аграриев может заметно сократиться, считает специалист

Заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление Украиной исторического рубежа производства зерна– 70,057 млн тонн в весе после доработки при урожайности 47,4 ц/га.

Характерно, что половину урожая составила кукуруза. Чуть меньше – традиционная пшеница. И, как отмечает директор Центра аграрных реформ, доктор экономических наук, профессор Любовь Молдован, специализация Украины на одних и тех же видах зерновых – не всегда хорошо.

Фото: Сегодня

"Рост валового сбора, – это, несомненно, хорошо. Но также нужно смотреть, за счет каких площадей это произошло – какие культуры были исключены из севооборота. Сейчас по сути у нас монокультурное производство, которое вызывает накопление в почве вредителей и болезни почвы. Со временем, вкладывая те же деньги, вы не будете получать той отдачи, которую получаете сегодня. Это пережила Северная и Южная Америки", – пояснила эксперт.

Кроме того, она напомнила, что Украина по-прежнему остается "сырьевым придатком", экспортируя зерно кукурузы в необработанном виде на мировые рынки.

Напомним, несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов.

Специалисты уверены: аграрный экспорт может принести Украине еще больше выгоды. Цена продуктов сильно зависит от степени их обработки, потому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на реэкспорт после обработки в других странах.

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Тег урожай, кукуруза, пшеница, АПК , зерновые, риски, почва

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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