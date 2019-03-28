Украина бьет рекорды по урожаю: эксперт предупредила о рисках
Прибыль аграриев может заметно сократиться, считает специалист
Заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление Украиной исторического рубежа производства зерна– 70,057 млн тонн в весе после доработки при урожайности 47,4 ц/га.
Характерно, что половину урожая составила кукуруза. Чуть меньше – традиционная пшеница. И, как отмечает директор Центра аграрных реформ, доктор экономических наук, профессор Любовь Молдован, специализация Украины на одних и тех же видах зерновых – не всегда хорошо.
"Рост валового сбора, – это, несомненно, хорошо. Но также нужно смотреть, за счет каких площадей это произошло – какие культуры были исключены из севооборота. Сейчас по сути у нас монокультурное производство, которое вызывает накопление в почве вредителей и болезни почвы. Со временем, вкладывая те же деньги, вы не будете получать той отдачи, которую получаете сегодня. Это пережила Северная и Южная Америки", – пояснила эксперт.
Кроме того, она напомнила, что Украина по-прежнему остается "сырьевым придатком", экспортируя зерно кукурузы в необработанном виде на мировые рынки.
Напомним, несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов.
Специалисты уверены: аграрный экспорт может принести Украине еще больше выгоды. Цена продуктов сильно зависит от степени их обработки, потому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на реэкспорт после обработки в других странах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина бьет рекорды по урожаю: эксперт предупредила о рисках". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сколько стоит посевная в Украине: в Минагропроде озвучили сумму
За счет банковских кредитов покрывается лишь небольшая доля затрат
Гройсман назвал движущую силу украинской экономики
Премьер-министр уверен, что стране нужно развивать углубленную обработку продукции