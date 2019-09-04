Рост ВВП и производства: в Кабмине опубликовали данные за семь месяцев

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-июле 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 4%. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В министерстве, сославшись на официальные данные Государственной службы статистики, рост ВВП в первом квартале составил 2,5%, во втором – 4,6%, а по итогам шести месяцев в целом – 3,6%.

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В январе-июле ускорился рост сводного индекса производства (СИП, на укр. – зведений індекс виробництва (ЗІВ)) товаров и услуг по основным видам экономической деятельности – до 3,7%.

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Наибольший вклад в рост СИП внесли сельское хозяйство и строительство.

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При этом отмечается, что рост сводного индекса производства за шесть месяцев 2019 года составил 2,4%.

"Ожидается, что темп роста СИП будет замедляться в основном из-за получения меньшего урожая отдельных с/х культур, что нивелирует улучшение ожиданий относительно роста объемов урожая зерновых и положительное влияние дальнейшего развития животноводства", – отмечают в министерстве.

В то же время, по мнению специалистов, сохранение высокого инвестиционного спроса, активизации деятельности отдельных предприятий промышленности, транспорта и торговли, спроса на отдельных внешних рынках и повышение платежеспособности населения будут поддерживать динамику СИП на достаточно высокую уровне – 3,02% (+/-0,2%).

Новости "Сегодня" писали, что в 2011 году украинская экономика росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, в 2017-м – на 2,8%, а в 2018-м – на 3,3%.

В 2019 году рост ВВП, как прогнозирует Национальный банк Украины, составит 3%.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

В то же время в новом Кабмине заявили, что рост украинской экономики в течение пяти лет минимум на 40% является главным вызовом для нового правительства.

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