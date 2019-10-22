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Рост ВВП может резко ускориться: Милованов назвал условия

22 октября, 11:04

Консервативный и оптимистический прогнозы Минэкономики заметно различаются

/ Фото: Pixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год предполагает, что рост валового внутреннего продукта Украины может составить как 3,7% – это консервативный сценарий, так и 4,8% – оптимистический сценарий.

"С нашей точки зрения, 3,7% – это консервативный сценарий. Если будет больше внешних и внутренних инвестиций и финансовая система Украины начнет активно кредитовать реальный сектор, а это зависит от бизнес-климата. Если бизнес-климат будет продолжать улучшаться, инвестиции будут расти, то экономический рост может быть выше", – заявил министр развития экономики Тимофей Милованов.

При этом министр отметил, что разница между прогнозами обусловлена уровнем инвестиций в экономику.

"4,8% мы ставим в оптимистическом сценарии, но это сценарии. Мы не можем дать распределение, с какой вероятностью какой сценарий произойдет", – добавил он.

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Милованов также добавил, что речь идет именно о росте реального валового внутреннего продукта.

В тренде
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Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

"Мы говорим не о гривнях, а о реальном измерении", – сказал он.

Как известно, обновленный макроэкономический прогноз будет использоваться при подготовке ко второму чтению проекта о государственном бюджете Украины на 2020 год. Пока что законопроект прошел только первое чтение, и, как уверяют в Кабмине, смету ждут большие правки.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк повысил оценку роста экономики Украины на 2020 год до 3,7% с примерно 3%.
Международный валютный фонд (МВФ) в 2020 году прогнозирует рост экономики Украины на 3%.

Напомним, также премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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инвестиции экономика прогноз ВВП Тимофей Милованов рост ВВП бизнес-климат

Источник: УНИАН

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