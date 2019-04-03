Рост выплат по госдолгу в 2019 году: эксперт назвал причину

Сумма прогнозных выплат в 2019-м выросла на 15 млрд гривен из-за роста спроса на "короткие" ОВГЗ, говорит экономист

Фото: Pixabay

Рост выплат по госдолгу в 2019 году: эксперт назвал причину Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/39a/493/5ca39a493c18d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/39a/493/5ca39a493c18d.jpg 2019-04-03T13:28:00+03:00 Экономика Сумма прогнозных выплат в 2019-м выросла на 15 млрд гривен из-за роста спроса на «короткие» ОВГЗ, говорит экономист

Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному и гарантированному государством долгу за 2019 год. Согласно ему, на начало апреля общая сумма прогнозных выплат увеличилась на 15,32 млрд гривен и составила 460,99 млрд.

Как объяснил сайту "Сегодня" главный аналитик Concorde Capital Александр Паращий, увеличение суммы прогнозных выплат связано с ростом спроса на "короткие" облигации.

"Это увеличение связано с тем, что Минфин в последнее время очень много привлекал короткого долга на три-шесть месяцев, – объясняет эксперт. – То, что они увеличили план выплат, скорее всего, значит, что раньше рассчитывали размещать больше облигаций, которые будут погашаться в следующем году, через год и так далее. Но спрос на такие облигации небольшой и им приходится привлекать более короткие облигации на три-шесть месяцев, соответственно, их придется гасить уже в этом году".

Для этого Минфин будет перекредитовываться.

"Минфин готов по такой ставке брать долги, в этом нет ничего страшного… Через три месяца, когда будут погашаться облигации, Минфин будет выпускать новые, возможно, длинные", – предполагает специалист.

Главные покупатели таки ценных бумаг – украинские банки, в основном государственные. По его словам, ценные бумаги будут главным инструментом, поддерживающим бюджет, если не будет предоставлен следующий транш МВФ.

"Часть транша, которая может пойти в бюджет – это один из источников внешних поступлений. Другие источники – размещение ОВГЗ, международных облигаций, другие займы, доходы от приватизации (если они будут). То есть, источников внешних поступлений, помимо платежей от резидентов Украины, налоговых и не налоговых – много. Единственное что мы видим – с традиционными источниками есть проблемы, поскольку доходы бюджета не выполняются по результатам трех месяцев. Это значит, что придется больше финансировать за счет других инструментов, не связанных с налогами", – отметил Паращий.

Напомним, в начале 2019 года пресс-служба Минфина сообщала, что в этом году Украине предстоит осуществить самые большие выплаты по внешним и внутренним государственным обязательствам - общая сумма выплат в 2019 году должна составить 360,69 млрд грн.

Напомним, в январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.

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