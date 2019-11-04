"Роттердам+" позволил сэкономить бюджетные средства – адвокат

Введение ценообразующей формулы "Роттердам+" помогло Украине сэкономить бюджетные средства, так как позволило уменьшить бюджетные дотации государственным шахтам и установило справедливую рыночную цену на электроэнергию для крупных промпотребителей. Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец в эфире "112 Украина".
Адвокат напомнила, что по формуле "Роттердам+" устанавливались цены на электроэнергию исключительно для промышленных потребителей. И отметила, что от ее внедрения потеряли только неэффективные энергозатратные предприятия, ведь государство перестало дотировать стоимость тока для них (в т.ч. благодаря учету в тарифе на электроэнергию реальной цены угля), и компании вынуждены были платить за него рыночную цену.
"Поскольку все-таки, если мы говорим о том, что цена у государственных или у частных предприятий зависела от цены электроэнергии, а цена электроэнергии была дотированной, то есть, она была ниже... Если, например, цена дотируемых была 700-800 гривен (цена угля государственных шахт), а на самом деле цена себестоимости на шахте была 3700 гривен, то эти 3000 гривен ранее покрывались из госбюджета", – пояснила Одинец.
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Она отметила, что после введения формульного ценообразования государство смогло сэкономить бюджетные средства еще и потому, что не тратило их на дотацию стоимости тока для крупных промышленных предприятий.
"С введением этой формулы стало понятно, что эта цена не может покрываться из госбюджета. Электроэнергия дороже продавалась, соответственно, государственный бюджет меньше тратил на это", – сказала адвокат.
Напомним, ранее бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью бизнесмена Игоря Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления с помощью Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его мнению, такие действия бизнесмена вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.
Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила ранее, что формула "Роттердам+" позволила Украине сэкономить до 40 млрд гривен, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.
Как сообщалось, дело "Роттердам+" могут закрыть. Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры не собрали доказательств того, что формула – "коррупционная". В этом уверены адвокаты. И уже подали в суд соответствующее ходатайство. Более того, энергетические эксперты уверяют: более двух лет следователи искали то, чего не существует.
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