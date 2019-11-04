"Роттердам+" позволил сэкономить бюджетные средства – адвокат

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Введение ценообразующей формулы "Роттердам+" помогло Украине сэкономить бюджетные средства, так как позволило уменьшить бюджетные дотации государственным шахтам и установило справедливую рыночную цену на электроэнергию для крупных промпотребителей. Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец в эфире "112 Украина".

Адвокат напомнила, что по формуле "Роттердам+" устанавливались цены на электроэнергию исключительно для промышленных потребителей. И отметила, что от ее внедрения потеряли только неэффективные энергозатратные предприятия, ведь государство перестало дотировать стоимость тока для них (в т.ч. благодаря учету в тарифе на электроэнергию реальной цены угля), и компании вынуждены были платить за него рыночную цену.

"Поскольку все-таки, если мы говорим о том, что цена у государственных или у частных предприятий зависела от цены электроэнергии, а цена электроэнергии была дотированной, то есть, она была ниже... Если, например, цена дотируемых была 700-800 гривен (цена угля государственных шахт), а на самом деле цена себестоимости на шахте была 3700 гривен, то эти 3000 гривен ранее покрывались из госбюджета", – пояснила Одинец.

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Она отметила, что после введения формульного ценообразования государство смогло сэкономить бюджетные средства еще и потому, что не тратило их на дотацию стоимости тока для крупных промышленных предприятий.

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"С введением этой формулы стало понятно, что эта цена не может покрываться из госбюджета. Электроэнергия дороже продавалась, соответственно, государственный бюджет меньше тратил на это", – сказала адвокат.

Напомним, ранее бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" местью бизнесмена Игоря Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления с помощью Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его мнению, такие действия бизнесмена вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила ранее, что формула "Роттердам+" позволила Украине сэкономить до 40 млрд гривен, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения.

Как сообщалось, дело "Роттердам+" могут закрыть. Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры не собрали доказательств того, что формула – "коррупционная". В этом уверены адвокаты. И уже подали в суд соответствующее ходатайство. Более того, энергетические эксперты уверяют: более двух лет следователи искали то, чего не существует.

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