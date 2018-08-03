Розенко назвал главную причину задержки пенсий в Украине

Основной причиной задержки выплат пенсий в июле является человеческий фактор. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".

"Думаю, что, в основном, это человеческий фактор. Я лично не считаю, что действия именно Пенсионного фонда привели к задержкам по выплатам пенсий, потому что Пенсионный фонд Украины имеет особенности своей работы, и Пенсионный фонд в данном конкретном случае выглядит как касса. Если в него поступают деньги, он их сразу выплачивает людям. Пенсионный фонд не занимается бизнесом, не занимается управлением средств. Все, что у него есть, он тратит", – сказал Розенко.

Вице-премьер подчеркнул, что подобные ситуации, вызванные кассовыми разрывами с поступлениями Единого социального взноса, возникали и раньше. При этом проблемы решались Министерством социальной политики, Министерством финансов и Госказначейством.

"Почему сейчас в этом треугольнике не были вовремя приняты управленческие решения относительно предоставления займа Пенсионному фонду? Я не знаю, какой фактор сработал, несмотря на то, что Пенсионный фонд вовремя и в полном объеме обратился за таким займом, почему он этот займ не получил. ... Задержки с пенсионными выплатами, которые были сейчас, в период, когда экономическая ситуация в Украине является не наихудшей, а достаточно стабильной, – недопустимы", – сказал Розенко.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман инициировал служебное расследование по вопросу задержки выплаты пенсий в регионах Украины. Пенсии за июль уже выплачены полностью.

Напомним, 24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" подтвердило, что существуют технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

Задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса", объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.