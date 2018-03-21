Розенко объяснил, когда средняя зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч гривен

Сегодня, 16:28

Параллельно с вопросом повышения окладов идет работа над улучшением условий труда, заверил вице-премьер

Средняя зарплата в Украине может вырасти до 10 тысяч гривен в октябре-ноябре 2018 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, в Украине уже есть вакансии с зарплатой выше 15 тысяч гривен.

"На сегодня тысячи вакансий, заработная плата в которых превышает 15 тысяч гривен. Причем это не только Киев. Это и Полтавская и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области", – сообщил Розенко.

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Вице-премьер-министр отметил, что параллельно с вопросом повышения заработных плат правительство работает и над улучшением условий труда.

"Здесь, безусловно, речь идет и о мобильности рабочей силы, и об улучшении инфраструктуры, и о расширении возможности предоставлять работниками пакеты социальных услуг. Это должна быть комплексная реформа и мы работаем по каждому этому направлению", – отметил Розенко.

Напомним, номинально средняя зарплата украинцев за 2017 год выросла на 37%, а реальная зарплата – на 19%. Правительство прогнозирует, что в 2018 году средняя заработная плата по Украине будет равняться примерно 10 тысячам гривен.

При этом украинцы массово получают зарплаты в конвертах и отказываются от "белых" доходов.
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Источник:

"Сегодня"

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