Розенко: Рост зарплат в Украине обогнал инфляцию

Сегодня, 16:08

Вице-премьер-министр уверен, что доходы граждан растут активнее, чем цены

Павел Розенко. Фото: пресс-служба КМУ
Павел Розенко. Фото: пресс-служба КМУ

Рост реальной зарплаты в Украине в 2018 году превысил уровень инфляции. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.  

Розенко напомнил, что по итогам октября 2018 года реальная зарплата в Украине выросла на 14,2% по сравнению с октябрем 2017 года. При этом Розенко "округлил" рост зарплаты до 15%.

"Реальная заработная плата выросла на 15%. Термин "реальная заработная плата" означает – "заработная плата уже без учета инфляции". То есть зарплата в Украине растет значительно более высокими темпами, чем инфляционные процессы", – сказал Розенко.

По его словам, вместе с другими экономическими параметрами это означает, что "украинская экономика работает."

Розенко уверен, что к концу 2018 года средний размер заработной платы может достичь 10 тысяч гривен. При этом в прогнозах Национального банка на 2019 год отмечается, что зарплаты украинцев вырастут на 16%. Так, по расчетам НБУ, средний оклад составит 11,5 тыс. гривен.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тысяч гривен в месяц, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. Рева тогда подчеркивал, что увеличение зарплат не должно существенно повлиять на инфляцию, т.к."обеспечено экономическим ресурсом".

Впрочем, в Международном валютном фонде подчеркивали, что рост зарплат в Украине все же должен сопровождаться повышением производительности труда, иначе стране не удастся избежать экономических проблем.
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"Сегодня"

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