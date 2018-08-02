Розенко рассказал, когда украинцы получат минимальную зарплату на уровне 4200

Сегодня, 02:21

Вице-премьер уверен, что экономическая ситуация позволит повысить минзарплату

Павел Розенко. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Павел Розенко. Фото: "Сегодня"

Вице-премьер-министр Павел Розенко, который ранее заявил, что повышение зарплат должно быть экономически обоснованным и не должно происходить за счет дополнительной печати денег, настроен очень оптимистично и планирует в новый год войти уже с повышенным уровнем минимальной зарплаты.

Об этом он заявил в эфире "5-го канала".

"Я оптимист в этом вопросе. Я убежден, что для того, чтобы, в частности, говорить и о повышении пенсий украинцам, чтобы говорить о легализации заработных плат, оживить покупательную способность граждан, это наши амбиции и наше обязательство перед обществом еще в этом году сделать 4200 грн (минимальную заработную плату)", – отметил Розенко.

"Когда, в какой форме, как быстро мы это будем делать – будем, безусловно, советоваться внутри правительства, но я еще раз говорю: есть обращение Президента Украины про 4200 грн, есть публичные обязательства, зафиксированные в том числе в проекте государственного бюджета Украины. Там также зафиксирована эта цифра. Я убежден, что в этом году мы сможем это сделать", – подчеркнул вице-премьер-министр.

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Как известно, власти обещают украинцам в ближайшие месяцы новое повышение минзарплаты — уже третье с января 2017 года. Впрочем, как подсчитала "Сегодня", на одну минзарплату сейчас можно купить меньше, чем полтора года назад. Эксперты говорят, что если будет новый рост минимальных заработков в ближайшие месяц-два, то он перекроет повышение цен, но снова не более чем до конца года.

Напомним, минзарплата удвоилась по решению Кабмина с 1 января 2017 г. до 3200 грн в месяц, с 1 января 2018 г. ее увеличили еще на 523 грн, до 3723 грн (+16% при инфляции за 2017 год в 13,7%). При этом оба раза подняли не оклады, а общую сумму выплат работнику, включая надбавки, премии и т. д. За первое полугодие нынешнего года инфляция, по расчетам Госслужбы статистики, составила еще 4,4%, перекрыв рост минзарплат, ибо в сумме все в среднем подорожало более чем на 18%. Но ряд товаров подорожал еще больше: мясо — на 27%, черный хлеб — на 24%. В то же время стоимость топлива "в минзарплатах" выросла всего на 7%, а цена водки не изменилась — и 1,5 года назад, и сейчас бутылка 0,5 л обойдется в 2% от минимального заработка, несмотря на то, что в январе поллитровка стоила чуть менее 70 грн, а сейчас почти 82 грн.
рост, повышение, вице-премьер, розенко, минзарплата, минималка

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