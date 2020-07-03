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Рожкова временно возглавит Нацбанк вместо Смолия

3 июля, 18:20

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Для НБУ найден временный руководитель

После отставки Якова Смолияисполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова. Об этом сообщил УНИАН.

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"До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду исполнять обязанности главы Нацбанка", – сказала Рожкова в ходе брифинга после увольнения в Раде Якова Смолия с поста главы центробанка.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

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Напомним, начало второго полугодия 2020-го ознаменовалось неожиданной переменой в украинском финансовом секторе. 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление о сложении с себя полномочий. О том, что повлечет это решение читайте в материале: "Отставка Якова Смолия: каким будет новый курс".

Ранее сайт "Сегодня" писал, что фракция "Слуга народа" может предложить президенту Владимиру Зеленскому свои кандидатуры на должность главы Национального банка Украины. В частности, кандидатуру главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

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Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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