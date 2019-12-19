"Ручное" управление энергетикой в исполнении Геруса уничтожает отрасль – нардеп

Фото: saee.gov.ua

Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус пытается "в ручном режиме" управлять энергетикой, что уничтожает отрасль. Такое мнение высказал народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, комментируя провал комитетом законопроекта по "зеленым" тарифам (№2543).

Депутат заявил: непринятие энергетическим комитетом ВР компромиссного законопроекта по "зеленому" тарифу является неконструктивной позицией и создает серьезные проблемы инвесторам в сфере ВИЭ. По его мнению, пауза, которую взяли депутаты комитета в решении этого вопроса, обернется негативными последствиями для отрасли альтернативной энергетики и государства в целом.

"У людей там будет рушиться бизнес, кредиты. Они же этого не берут в учет. Надо, по крайней мере, хоть как-то концептуально выходить, я пока не вижу какого-то решения. Я понимаю, что просто взяли отсрочку. Министерство сказало, что оно занимается какой-то общей политикой", – сообщил Кучеренко.

Депутат считает, что Герус, "с подачи" которого был провален законопроект, пытается в ручном режиме управлять энергетикой, что приводит к возникновению проблем в отрасли.

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"У него нет позиции пока. Потому что он пытается в ручном режиме управлять всем энергосектором. Ни один институт нормально не работает, комиссия не работает, министерство не работает. Ручное идет управление. Это модель, мы все это проходили", – сказал Кучеренко.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации "зеленого" тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

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А Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) в своем обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ подчеркнула, что принятие этого законопроекта позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли ВИЭ и привлечь 4 млрд евро инвестиций.

Но на заседании комитета по вопросам энергетики и ЖКУ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки у депутатов, против него голосовали депутаты из фракции "Слуга народа", во главе с председателем комитета Герусом.

Ранее на телеканале "Украина" вышел в эфир сенсационный репортаж-расследование "По следам зеленого тарифа". Пока лидеры общественного мнения во всем мире бьются за экологию и защищают "зеленую" энергию, в Украине вдруг решили, что это – дорого:

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