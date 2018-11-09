Рухнула до 70 долларов: названы причины обвала на рынке нефти

Цены на нефть завершают в минусе пятую неделю подряд, при этом WTI дешевеет десятую сессию подряд. С начала недели Brent подешевела на 2,8%, WTI – на 4%.

Утром в пятницу, 9 ноября, нефть почти не меняется в цене, по сравнению с предыдущим днем, когда показала серьезное падение. Так, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:23 по киевскому времени торгуются по 70,78 доллара за баррель. На торгах в четверг цена упала да 70,65 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась до 60,62 доллара за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась до 60,67 доллара за баррель. Накануне WTI перешла к "медвежьему" тренду – ее падение с последнего пика, зафиксированного в начале октября, превышает 20%.

Падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. Так, санкции США против Ирана не коснутся восьми стран.

В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году, сообщают СМИ.

"Естественно, разрешение на импорт иранской нефти для ряда стран ускорило падение, начавшееся в прошлом месяце, – говорит старший стратег ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс. - Растущие запасы в США только усиливают опасения".

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Как сообщалось, запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 5,78 млн баррелей. Запасы выросли седьмую неделю подряд и достигли максимальных с июня 432 млн баррелей, при том, что производство нефти в стране достигло очередного рекорда.

К слову, иранские власти ранее заявили, что Иран продолжит продавать свою нефть вопреки американским санкциям, вторая часть которых вступила в силу 5 ноября 2018 года. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа.