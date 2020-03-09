Рухнувшие цены на нефть стоили странам ОПЕК 500 млн долларов в сутки

На фоне рухнувших нефтяных котировок из-за провала переговоров о сокращении добычи этого ресурса страны ОПЕК потеряли около 500 млн долларов за сутки.

Согласно обнародованным 9 марта подсчетам агентства Reuters, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи странами ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился по меньшей мере на 500 млн долларов.

Стоит напомнить, что на фоне того, что страны ОПЕК+ (в первую очередь РФ и Саудовская Аравия) не смогли на переговорах в Вене договориться о дополнительном сокращении добычи нефти, в ночь на 9 марта стоимость майских фьючерсов на Brent снизилась до 31,02 доллара за баррель, но позднее поднялась до 35,2 доллара.

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ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Нефть также дешевеет на фоне падения спроса из-за коронавируса.

"Нефтяная война" с ОПЕК, и в первую очередь с Саудовской Аравией, обошлась России недешево - только за первый день акции нефтяных компаний ("Роснефти", "Газпрома", НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа и "Татнефти") потеряли от 11,1% до 22,5%.

Также это не обошло стороной и курс рубля – российская валюта также резко "просела".

В то же время в Goldman Sachs прогнозируют, что нефть станет еще дешевле и будет стоить 20 долларов.

Ранее мы писали, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли авиаудары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Почему это выгодно России, смотрите в видеосюжете:

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