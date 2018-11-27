Как военное положение скажется на аграриях Украины: названы риски

Министерство аграрной политики проанализировало возможные риски, которые несет для аграрной отрасли эскалация конфликта в Азовском море и режим военного положения, введенный в 10 областях Украины. Об этом сообщил и.о. министра аграрной политики Максим Мартынюк.

Риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности, для 10 областей с военным положением, отсутствуют, подчеркнул Мартынюк.

Он отметил, что предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозируемый спрос, а большинство областей, в которых введено военное положение, являются профицитными.

Тем не менее, Минагропрод оценил ряд возможных рисков для ситуации в агро-промышленном комплексе (АПК):

Рыбная отрасль

"Азовское море генерирует большую часть улова, это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось", – отметил Мартынюк.

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Портовая перевалка, экспорт

"Повторение агрессивных действий в Керченском проливе. В связи с напряженной ситуацией в Приазовье и непредсказуемыми действиями РФ, объемы перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены, а потоки перенаправлены в порты Одессы. В прошлом году через порты Азова было экспортировано около 5% от общего экспорта зерна... Большие проблемы от возможной концентрации экспортных потоков не ожидаются. Период сверхвысокой месячной интенсивности экспорта в этом сезоне уже прошел, месяц назад было бы гораздо сложнее", - подчеркнул и.о. главы Минагропрода.

Он добавил, что режим военного положения охватывает все портовые области и может сказаться на работе экспортной инфраструктуры, но "это только предположение, поскольку сейчас работа идет бесперебойно". Как сообщали в Мининфраструктуры, в Украине вводят спецрежим работы железной дороги.

Юридические риски

Они, по словам Мартынюка, связаны с выполнением внешних контрактов и определением "форс-мажора". Юристы сходятся во мнении, что применение форс-мажора в случае военного положения является императивным, но практика зависит от того, как был этот пункт выписан в конкретном контракте.

"Никто из сознательных игроков не будет злоупотреблять, поскольку на кону репутация и компании, и страны в целом как надежного поставщика. ... Кроме того, даже статус "форс-мажор" не отменяет контракт, а лишь смещает сроки выполнения обязательств по нему", - пояснил Мартынюк.

Глобальные ценовые риски

"Собственно, не риск в прямом смысле, но возможность колебаний цен как реакция на эскалацию конфликта – аспект, который надо учесть. Степень влияния – минимальная. На вчерашней биржевой сессии колебания цены на пшеницу были в пределах 1%, сегодняшняя сессия будет более показательна, но вряд ли существенно иная", – добавил и.о. министра.

Также он указал, что возможен рост цены фрахта и повышение страховых премий.

Напомним, в Минэкономразвития ранее уже заявляли, что военное положение не повлияет на экономическую деятельность в Украине, так как пока не предусмотрено введение каких-либо ограничений.

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