Рынок №1: Гройсман назвал количество украинских компаний, торгующих с ЕС

Сегодня, 13:39

Часть европейского рынка в структуре экспорта Украины составила 41,7%

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина уверенно наращивает объем торговли с Евросоюзом, часть рынка ЕС, где в настоящее время работают 10 822 украинские компании, составила в общем объеме экспорта Украины 41,7%. Такие цифры обнародовал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Facebook.

"Евросоюз — рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке", – написал премьер-министр.

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По его словам, за пять месяцев 2018 года объем экспорта украинских товаров в денежном выражении составил 8,2 млрд долларов.

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Напомним, что за первые два месяца 2018 года увеличила объемы экспорта до 7,4 млрд долларов в денежном выражении. 

В 2017 году Украина начала экспортировать в страны Европейского Союза 357 новых товаров, а число компаний-поставщиков увеличилось с 13 402 в конце 2016 года до 14 136 в конце прошлого года.

За прошлый год мы экспортировали в Европу товаров и услуг больше чем на 20 млрд долларов.
рынок, экспорт, евросоюз, Гройсман

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Источник:

"Сегодня"

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