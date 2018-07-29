Рынок №1: Гройсман назвал количество украинских компаний, торгующих с ЕС

Украина уверенно наращивает объем торговли с Евросоюзом, часть рынка ЕС, где в настоящее время работают 10 822 украинские компании, составила в общем объеме экспорта Украины 41,7%. Такие цифры обнародовал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Facebook.

"Евросоюз — рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке", – написал премьер-министр.

По его словам, за пять месяцев 2018 года объем экспорта украинских товаров в денежном выражении составил 8,2 млрд долларов.

Напомним, что за первые два месяца 2018 года увеличила объемы экспорта до 7,4 млрд долларов в денежном выражении.

В 2017 году Украина начала экспортировать в страны Европейского Союза 357 новых товаров, а число компаний-поставщиков увеличилось с 13 402 в конце 2016 года до 14 136 в конце прошлого года.

За прошлый год мы экспортировали в Европу товаров и услуг больше чем на 20 млрд долларов.