Рынок №1: Украина нарастила экспорт в ЕС

Сегодня, 15:28

В Кабмине отчитались о торговых итогах за полгода

Фото: AFP
Фото: AFP

По итогам первого полугодия 2018 года рынок Европейского Союза остается главным для украинских экспортеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"По итогам первого полугодия имеем неплохой "плюс". Рынок Евросоюза так же остается номером один для украинских экспортеров", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

1534507377.5357

В Минэкономразвития также подчеркнули, что Евросоюз остается главным торговым партнером Украины.

"ЕС – наш крупнейший торговый партнер. За первые 6 месяцев 2018 экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС составил 11,2 млрд долларов (из них товаров – на 9,7 млрд долларов) и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - отметили в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Там подчеркнули, что больше всего экспортной выручки принесла торговля металлами и изделиями из них (2,4 млрд долларов), а также продажа продукции машиностроения (1,5 млрд долларов) и агросектора (1,3 млрд долларов).

Гройсман же уточнил, что экспорт из Украины товаров и услуг в ЕС за первые полгода 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г. вырос на 35%. 

В целом рост товарного экспорта составил 12,7%, а рост экспорта услуг – 5,7%.

39257560_784963381672578_1824263453188030464_n

Напомним, ранее в Госстате отмечали, что повышение экспорта привело к ускорению роста ВВП в Украине.

Впрочем, дефицит торгового баланса Украины вырос в 13 раз. А платежный баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с профицитом 307 млн долларов. Правда, это в 3,4 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года.
торговля, экспорт, Украина, ЕС, внешняя торговля, Владимир Гройсман, Минэкономразвития

Вы сейчас просматриваете новость "Рынок №1: Украина нарастила экспорт в ЕС". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Украина теряет экспорт помидоров

14 Августа, 15:15

Аналитики навали главную причину падения заграничных продаж томатов 

Экономика

Фото: "Сегодня"

Украинцы стали больше есть импортного сыра

13 Августа, 08:13

Ввоз заграничного продукта в страну увеличился почти на треть
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Украина выиграет от конфликта Канады и Саудовской Аравии - эксперты

10 Августа, 16:24

Наша страна получила шанс возобновить продажу пшеницы саудитам

Экономика

Украинский экспорт сахара упал почти в полтора раза

9 Августа, 12:52

Предприятия отстают от прошлогодних показателей по экспорту, а основным покупателем украинского сахара остается Узбекистан
Загрузка...