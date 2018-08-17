Рынок №1: Украина нарастила экспорт в ЕС

В Кабмине отчитались о торговых итогах за полгода

По итогам первого полугодия 2018 года рынок Европейского Союза остается главным для украинских экспортеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"По итогам первого полугодия имеем неплохой "плюс". Рынок Евросоюза так же остается номером один для украинских экспортеров", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

В Минэкономразвития также подчеркнули, что Евросоюз остается главным торговым партнером Украины.

"ЕС – наш крупнейший торговый партнер. За первые 6 месяцев 2018 экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС составил 11,2 млрд долларов (из них товаров – на 9,7 млрд долларов) и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", - отметили в министерстве.

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Там подчеркнули, что больше всего экспортной выручки принесла торговля металлами и изделиями из них (2,4 млрд долларов), а также продажа продукции машиностроения (1,5 млрд долларов) и агросектора (1,3 млрд долларов).

Гройсман же уточнил, что экспорт из Украины товаров и услуг в ЕС за первые полгода 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г. вырос на 35%.

В целом рост товарного экспорта составил 12,7%, а рост экспорта услуг – 5,7%.

Напомним, ранее в Госстате отмечали, что повышение экспорта привело к ускорению роста ВВП в Украине.

Впрочем, дефицит торгового баланса Украины вырос в 13 раз. А платежный баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с профицитом 307 млн долларов. Правда, это в 3,4 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года.