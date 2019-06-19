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Рынок электроэнергии: Гройсман подписал постановление, которые обеспечит низкие тарифы для населения

19 июня, 16:43

Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019 года

Фото: Pixabay

На официальном сайте правительства опубликовано постановление "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

Этим постановлением вносятся изменения в Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 5 июня 2019 № 483.

Как отмечают источники "Обозревателя" в Кабмине, для обеспечения действенного механизма выполнения функции ПСО было проведено совещание с основными участниками рынка, на которой согласован оптимальный компромиссный вариант. Для выполнения функций ПСО для населения решено назначить отдельного оператора – государственное предприятие "Гарантированный покупатель". Таким образом ГП "Гарантированный покупатель" будет специализированным предприятием по выполнению функции ПСО как для "зеленых" так и для населения.

Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019 года. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятым в 2017 году. Он предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

В начале июня Владимир Гройсман заявил, что для правительства важно, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Здесь закон дает нам возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он. Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности.

Отметим, Украина сохраняет самые низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт*ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС – на уровне 6 грн.

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Тег Кабмин, энергетика, электроэнергия, Гройсман, рынок электроэнергии

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