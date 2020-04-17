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Рынок нефти лихорадит: что происходит с ценами

17 апреля, 09:21

Ксения Капустинская

Трейдеры опасаются, что решения ОПЕК+ о сокращении добычи будет недостаточно

Цены на нефть, которые немного восстановились после резкого обвала, 17 апреля изменяются разнонаправленно. Так, к 9:05 по киевскому времени июньские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,77 доллара (2,77%), до 28,59 доллара за баррель. В четверг контракт дорожал на 0,5%.

Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени, напротив, подешевели на 0,21 доллара (1,06%) – до 19,66 доллара за баррель. По итогам предыдущих торгов WTI осталась минимальном уровне с 7 февраля 2002 года.

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Поддерживать котировки могут новости о планах США постепенно запускать экономику, говорят эксперты. Так, президент Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отдельных отраслей, но решения по штатам оставил на усмотрение губернаторов.

Трейдеры также оценивают заявление Минэнерго России, опубликованное по итогам телефонного разговора главы ведомства Александра Новака с его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", – говорится в сообщении российского ведомства.

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Впрочем, потенциальный рост цен на нефть будут ограничивать сохраняющиеся опасения трейдеров, что сокращение добычи не сможет компенсировать падение спроса на нефть во втором квартале текущего года в условиях пандемии коронавируса, отмечают эксперты AxiCorp.

По прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.

Напомним, ранее страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

О том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем Саудовская Аравия этому способствовала, почему США это "проспали" и чем все закончится, вы можете прочитать в материале "Решается судьба цен на нефть: сколько выдержит Россия и в чем угроза для США" на нашем сайте. "Сегодня" также разбирались, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

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нефть ОПЕК цена на нефть Brent WTI фьючерсы котировки

Источники: Сегодня , Интерфакс

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