Котировки черного золота сначала резко упали, а потом рванули в гору

Фото: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Рынок нефти лихорадит из-за торговой войны Китая и США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8 2019-08-02T12:07:29+03:00 Экономика Котировки черного золота сначала резко упали, а потом рванули в гору

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе сессии в пятницу после самого сильного за последние четыре года обвала на фоне о планов США ввести новыепошлины на товары из Китая.

Так, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:5 по киевскому времени подорожали до 61,91 доллара за баррель. На торгах накануне цена рухнула до 60,5 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени 54,97 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI упала до 53,95 доллара за баррель.

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Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов в год. Он подчеркнул, что они коснутся товаров, на которые они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на 250 млрд долларов.

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"Эскалация торговой войны США с Китаем подтверждает худшие опасения рынка по поводу избытка топлива, – сообщил основатель Vanda Insights Вандана Хари. – Если ситуация ухудшится, внимание рынка вновь обратится к ОПЕК, от которой будут ожидать нового сокращения добычи".

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах - до 65,52 доллара и 63,88 доллара за баррель соответственно. В 2018 году средняя цена нефти за баррель составляла 68,33 доллара.

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