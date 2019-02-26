Рынок нефти приходит в себя после обвала

Котировки сначала резко упали на фоне заявления Трампа, но позже перешли к слабому росту

Фото: Pixabay

Рынок нефти приходит в себя после обвала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d7c/932/5c5d7c932f407.jpg 2019-02-26T11:45:31+02:00 Экономика Котировки сначала резко упали на фоне заявления Трампа, но позже перешли к слабому росту

Цены на нефть эталонных марок слабо растут после обвала, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа.

Так, апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали до 65,11 доллара за баррель. На торгах в понедельник их цена упала на 2,36 доллара (3,52%) и составляла на закрытие 64,76 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) осталась на уровне до 55,48 доллара за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,78 (3,11%), до 55,48 доллара за баррель.

Тем не менее, с конца 2018 года цены на нефть выросли почти на 30%. Американский президент уже неоднократно призывал ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин и расходы на топливо для авиакомпаний.

25 февраля Трамп повторил призыв: "Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", – написал он в Twitter.

"После активного ралли на нефтяном рынке с начала года, заявления Трампа об ОПЕК были лишь вопросом времени, - считает аналитик Rakuten Securities Сатору Есида. – Саудовская Аравия многим обязана Трампу, который защищал ее после убийства саудовского журналиста, и нельзя исключить, что саудиты могут уступить требованию президента США".

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в США. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, недельный подъем станет шестым подряд.

Напомним, ранее ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Рынок нефти приходит в себя после обвала". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.