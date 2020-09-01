Автогаз уже по 12 гривен за литр: что будет с ценами на топливо

Лето закончилось, и к его завершению цены на все нефтепродукты постепенно отвоевывают позиции, утраченные за время жесткого карантина. На минувшей неделе особенно "отличился" автогаз, стоимость которого достигла 12 грн/л. Бензины и дизтопливо в среднем по регионам почти не дорожали, хотя двумя неделями ранее цены на них повысились ощутимо – на 20-30 коп./л.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

На минувшей неделе розничные цены заметно повысились в двух областях – Луганской и Запорожской – и в Киеве. На Луганщине и в столице прирост цен в рознице составил 9-15 коп/л, на Луганщине 14 коп/л, но только на бензины и дизель, цена автогаза не изменилась. В Запорожской области топливо подорожало на 4-6 коп./л, что выглядело заметным на фоне других регионов – там цены изменились в пределах статистической погрешности на 1-3 коп./л. При этом в Сумской и Полтавской областях бензины и ДТ на копейку подешевели. В Кировоградской, Закарпатской и Черновицкой областях на 1-3 коп./л упала стоимость автогаза. При этом в других регионах автогаз наоборот, дорожал. Средний рост цен на него составил 5 коп./л, дойдя до 12 грн/л в среднем по Украине.

По всем видам топлива разброс цен увеличился. По А-92 – до 19,3% (3,96 грн/л, плюс 15 коп./л), было 18,6%, по А-95 – до 17,6% (3,79 грн/л, плюс 14 коп./л), было 17%, по дизелю – до 16,5% (3,49 грн/л, плюс 14 коп./л), было 15,9%. По автогазу – до 8% (0,93 грн/л, плюс 7 коп./л), было 7,5%.

Цены на А-92

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Средняя цена по Украине – 22,03 грн/л (удорожание на 1 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 24,44 грн/л (удорожание на 14 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,48 грн/л (удешевление на 1 коп./л). Луганская область – единственная, где обычный "второй" стоит дороже 24 грн/л.

В большинстве областей цены в коридоре 21,80-22,50 грн/л, а в Сумской и Черниговской им еще можно заправиться дешевле 21 грн/л.

В Киеве бензина А-92 стоит 23,16 грн/л (удорожание на 9 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 23,09 грн/л (удорожание на 1 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 25,27 грн/л (удорожание на 14 коп./л), самая низкая – в Сумской области 21,48 грн/л (не изменилась).

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Луганская область – единственная, где обычный "пятый" уже стоит дороже 25 грн/л. Выше 25 грн/л А-95 продают также в Киеве, но все равно на 15 коп./л дешевле, чем на Луганщине.

В большинстве областей цены находятся в коридоре 23 – 23,70 грн/л. В двух областях – Черниговской и Сумской – А-95 стоит ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,99 грн/л (плюс 39 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,52 грн/л (удорожание на 2 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,58 грн/л удорожание на 14 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 21,09 грн/л (не изменилась).

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В большинстве областей цена на дизтопливо в пределах от 22,30 до 23 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 24,22 грн/л (плюс 15 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине за неделю достигла 12 грн/л (удорожание на 5 коп./л). Самая высокая цена – в Одесской области – 12,45 грн/л (удорожание на 6 коп./л), самая низкая – в Закарпатской области – 11,52 грн/л (удешевление на 1 коп./л).

Черниговская область, более четырех месяцев имевшая статус региона с самым дешевым автогазом, уступила позиции после того как он за неделю подорожал сразу на 26 копеек – до 11,79 грн/л. В Львовской (11,98 грн/л), Днепропетровской (11,90 грн/л) и Луганской областях (11,90 грн/л) цены за неделю не изменились. В остальных областях цена находится в коридоре 11,80-12,10 грн/л.

В Киеве цена газа 12,38 грн/л (плюс 12 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что стоимость бензина и дизтоплива продолжает расти оттого, что рынок постепенно возвращается на докарантинные показатели формирования розничных цен. Как пояснил Сергей Куюн, все лето маржа (наценка) была чрезвычайно низкой, теперь она увеличивается. Ряд розничных сетей АЗС за неделю подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20–50 коп./л.

"Сеть АЗС Shell повысила цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо на 47 коп./л, до 25,45 грн/л и 24,45 грн/л, соответственно. А-92 подорожал на 21 коп./л, до 23,69 грн/л. На станциях столичной KLO цены на бензины были подняты на 30 коп./л: "А-92" — до 22,79 грн/л, А-95 — до 23,79 грн/л. Все виды топлива в сети "Параллель" подорожали на 50 коп./л. BVS и Motto повысили цены в регионах на 10–20 коп./л, – привел примеры Сергей Куюн. – Структура розничных цен (цена в крупном опте + наценка мелкого опта + маржа розницы) не отвечает той, которая сложилась в последние годы, в рознице маржа намного ниже обычной. Это дает основания ценам расти, так как бизнес должен быть прибыльным".

Геннадий Рябцев также говорит, что всю минувшую неделю трейдеры продолжали реализовывать потенциал роста цен, сформировавшийся несколько месяцев назад и оставшийся замороженным из-за больших запасов нефтепродуктов.

"Была опасность, что гривна продолжит девальвировать и надежда, что карантин летом отменят, спрос на топливо взлетит. А на рынок как раз подоспело топливо из дешевой нефти, поэтому оптовики начали его закупать впрок. Получилось затоваривание", – разъяснил эксперт.

Оба эксперта утверждают, что рост розничных цен был бы выше, если бы не крупнейший украинский игрок рынка – сеть "Приват". Она удерживает неизменные цены на АЗС в течение четырех месяцев, несмотря на последующий троекратный рост мировых цен на нефть (с $14 до $45/барр). На 28 августа стоимость бензина А-92 в сети группы составляла 20,00 грн/л, А-95 и ДТ — 21,00 грн/л. Такие ценники установлены 29 апреля 2020 г., когда наблюдался минимум розничных цен под воздействием обвала цен на мировом рынке.

По мнению экспертов, это стало основной причиной низкой динамики розничных цен в целом на рынке. За четыре месяца рост средних цен составил менее 4% (0,80-0,85 грн/л в зависимости от вида топлива). При этом премиальные сети (WOG, ОККО и другие) повысили цены в мае-августе на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, "БРСМ-Нафта", — на 2 грн/л. В результате разрыв между ценами на бензин на станциях "Привата" и "премиумов" увеличился до рекордных 5,5 грн/л, по ДТ — до 4,5 грн/л. Ранее максимум составлял 3,6-4,1 грн/л и был зафиксирован в первом полугодии 2018 г. В 2019 г разница вовсе составляла — 1,6-2,4 грн/л.

Сжиженный газ подорожал в среднем на 5 коп./л, по словам Артема Куюна, за счет корректировки в отдельных региональных сетях. Больше всего – на Черниговщине, а также в Ровенской, Волынской, Тернопольской областях, где подошли к концу дешевые запасы. Артем Куюн напомнил, что крупные сети почти дошли до экономически обоснованной на сегодня цены – 13 грн/л.

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что на розничном рынке нефтепродуктов продолжает постепенно реализовываться потенциал роста цен.

"Слабый рост розничных цен и снижение торговых наценок позволяют прогнозировать скорый рост оптовых и розничных цен, – говорит Сергей Куюн – Потенциал роста цен на топливо оставляет минимум 1 грн/л. Притом, как в опте, так и в рознице. И это лишь за счет синхронизации с текущими ценами на мировом рынке (нефть по $45/барр.). Учитывая, что финансовые аналитики прогнозируют в сентябре снижение курса гривни, это пропорционально отобразится на цене топлива в рознице".

Такое же мнение и у Геннадия Рябцева.

"Продолжится вялое подорожание, так как спрос на топливо с наступлением осени увеличится. Также подросли котировки цен на нефть. Но корректировка по регионам составит за неделю не более 10 коп./л", – оценил ситуацию Геннадий Рябцев.

А вот сжиженный газ дорожать на этой неделе не должен, уверен Артем Куюн.

"В опте цена не поменялась, поэтому никаких предпосылок для изменения в рознице и нет", – аргументировал эксперт.

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