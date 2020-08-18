Протесты в Беларуси могут "взвинтить" цены на топливо в Украине – прогноз экспертов

Август, как и в прежние годы, пока подтверждает свою репутацию экономически "мертвого" месяца – на рынке нефтепродуктов почти полный ценовой штиль, цены остановились. Но штиль может смениться бурей, если ситуация в Беларуси пойдет по непредсказуемому сценарию.

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Напомним, рост розничных цен на все виды топлива начался в конце июня. С того момента они выросли в среднем на 90 коп./л.

Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

На минувшей неделе цены поменялись в трех областях и в Киеве. Но если в Полтавской и Харьковской области бензин и дизтопливо подорожали, то в Николаевской области и в столице – подешевели. Сжиженный газ подорожал почти везде на 1-8 коп./л, а на Черниговщине, где он был самым дешевым – сразу на 22 коп./л. – до 11,45 грн/л.

По бензинам и дизтопливу разброс цен сохранился: по А-92 – 17,4% (3,56 грн/л, минус 1 коп./л), по А-95 -15,8% (3,40 грн/л, не изменился), по дизелю – 14,9% (3,11 грн/л, минус 1 коп./л). По автогазу разброс цен уменьшился до 7,3% (0,84 грн/л, минус 20 коп./л), было 9,3%.

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Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,87 грн/л (не изменилась), самая высокая – в Луганской области – 24,03 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 20,46 грн/л (удорожание на 1 коп./л).

В большинстве областей цены в коридоре 21,60-22 грн/л, а в Сумской и Черниговской им еще можно заправиться дешевле 21 грн/л.

В Киеве бензин А-92 снова подешевел ниже 23 грн/л, причем сразу на 23 коп./л и теперь стоит 22,78 грн/л.

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 22,92 грн/л (не изменилась). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,86 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области 21,46 грн/л (не изменилась). В большинстве областей цены находятся в коридоре 22,75 – 23,40 грн/л. В двух областях – Черниговской и Сумской – А-95 стоит ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,60 грн/л (минус 23 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,35 грн/л (не изменилась). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,17 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Сумской области – 21,07 грн/л (удорожание на 1 коп./л).

В большинстве областей цена на дизтопливо в пределах 22,10 до 22,80 грн/л, в шести еще можно заправиться дешевле 22 грн/л, но уже дороже 21,50.

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В Киеве стоимость дизтоплива – 23,68 грн/л (минус 25 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,87 грн/л (удорожание на 3 коп./л). Подорожание в одних областях было частично компенсировано снижением цен в других. Самая высокая цена – в Одесской области – 12,29 грн/л (удорожание на 2 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 11,45 грн/л (удорожание на 22 коп./л). В остальных областях цена находится в коридоре 11,48-12,02 грн/л.

В Киеве стоимость автогаза – 12,12 грн/л (минус 3 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что цены на бензин и дизтопливо продолжают оставаться стабильными оттого, что на рынке сейчас профицит нефтепродуктов, а потребление, наоборот, пошло на спад. Кроме того, гривня продолжает укрепляться.

"Эти фактора пока стабилизировали цены в рознице", – резюмировал Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн уточнил, что наибольший избыток сейчас дизельного топлива.

"Рынок дизельного топлива на протяжении последних пяти месяцев находится в состоянии перманентного профицита, о чем говорят повышенные запасы топлива на складах, а также бесприбыльная торговля дизтопливом как в крупно-, так и в мелкооптовом сегментах рынка", – говорит эксперт.

А вот сжиженный газ постепенно дорожает.

Артем Куюн говорит, что за выходные (15-16 августа) крупные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–20 коп./л.

"WOG и ОККО в среднем повысили цены на 10 коп./л, до 12,58 и 12,61 грн/л, соответственно, сеть АЗК SOCAR подняла цены на 15 коп./л, до 12,71 грн/л, анализирует Артем Куюн. – Такие сети как UPG и Luxwen повысили цены на 20 и 10 коп./л, до 11,70 и 11,99 грн/л. Средняя стоимость автогаза по Украине 17 августа составила 11,87 грн/л (+3коп./л".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что на розничном рынке нефтепродуктов сейчас сложилась парадоксальная ситуация: потенциал роста цен до 1 грн/л есть, но цены не растут. И главная причина – превышение спроса над предложением.

По их общей оценке, наступившая неделя также ожидается стабильной. Но существует угроза спекулятивного роста цен, если политические события в Беларуси, которая, как известно, является крупным экспортером нефтепродуктов в Украину (30% рынка), начнут развиваться по непредсказуемому сценарию.

"Допустим, протестующие завтра-послезавтра "лягут на рельсы", перекрыв движение составов с топливом в Украину, чтобы таким способом добиться отставки своего президента Александра Лукашенко, – предполагает Геннадий Рябцев. – Этим могут воспользоваться наши трейдеры, который сейчас торгуют если не в убыток, то без прибыли. Вероятность небольшая, но исключать ее нельзя".

Сергей Куюн успокаивает: вряд ли такое возможно.

"Я сомневаюсь, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает, – анализирует Сергей Куюн. – Трудовые коллективы не могут не понимать, что любая дестабилизация производства ударит не по Лукашенко, а по ним. Но как бы не складывалась ситуация с поставками из Беларуси, максимум, чем может это отразиться у нас – временной, двух-трехнедельной турбулентностью. Не дефицитом, не резким скачком цены, а именно временной дестабилизацией, да и то не факт. Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. И это еще раз доказывает важность сохранения диверсифицированной модели, которую то и дело ставят под сомнение украинские переработчики, предлагая ввести то пошлины, то квоты".

Артем Куюн прогнозирует на этой неделе рост цен на автогаз, но по экономическим причинам: розничный рынок еще не "отыграл" подорожание в опте, которое произошло вначале августа.

"Получилась некая противофаза: когда опт дорожал, розница была стабильной и даже кое-где дешевела, сейчас может быть наоборот, в итоге газ подорожает на 20-30 коп./л. Прежде всего в крупных брендовых сетях, о которых я упоминал, хотя цены у них и так высокие. Экономически обоснованная цена для них сейчас – 13 грн/л. За ними потянутся сети-дискаунтеры, у которых цена вырастет до 12,2-12,5 грн/л", – рассказал Артем Куюн.

Артем Куюн не верит в возможность срыва белорусских поставок сжиженного газа, возможность его дефицита и взлета цен. Образно говоря, несмотря на внутренние события, белорусы не станут "стрелять себе в ногу" ни при каких обстоятельствах.

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