Стабильность ожидания: когда изменятся цены на рынке топлива

Эксперты говорят, что все зависит от курса гривни и наличия старых запасов

Неделя, завершившая первую декаду августа, оказалась еще более стабильной, чем предыдущая. Топливо не только не дорожало, но кое-где и подешевело на 1-5 коп./л. Лишь Донецкая и Полтавская области выбились из общего тренда – там цены выросли соответственно на 30 и 15 коп./л.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Таких стабильных цен не было более четырех месяцев – в 22 областях и в Киеве, они за неделю практически не изменились, если не брать во внимание статистическое отклонение в 1-2 коп./л, причем как в плюс, так и в минус. Лишь Донецкая область подтвердила статус региона с самыми дорогими нефтепродуктами: здесь А-92 подорожал на 28 коп./л, А-95 – на 30 коп./л, ДТ – на 21 коп./л. Неожиданностью стало и повышение цен на 7-15 коп./л на все виды топлива в Полтавской области, где, как известно, работает единственный украинский НПЗ.

Эксперты объясняют этот рост ценовой политикой одной из региональных сетей, повышение цен в которой повлияло на среднюю стоимость топлива на Полтавщине.

Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, уменьшилась по бензину и дизтопливу, и увеличилась по автогазу.

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А-92 разброс цен уменьшился до 17,4% (3,57 грн/л, минус 3 коп./л), было 17,5%, по А-95 – уменьшился до 15,8% (3,40 грн/л, минус 3 коп./л), было 16%, по дизелю уменьшился до 14,9% (3,11 грн/л, минус 4 коп./л), было 15,9%. автогазу разброс цен увеличился до 9,3% (1,04 грн/л, плюс 2 коп./л), было 9,1%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,87 грн/л (удорожание на 1 коп. /л), самая высокая – в Луганской области – 24,03 грн/л (удешевление на 3 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,46 грн/л (не изменилась).

В большинстве областей цены в коридоре 22,60-23 грн/л, а в Сумской и Черниговской им еще можно заправиться дешевле 21 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 перевалила за 23 грн, достигнув 23,01 коп./л (плюс 12 коп./л).

Цены на А-95

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Средняя цена по Украине – 22,92 грн/л (удорожание на 2 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,86 грн/л (удешевление на 3 коп./л), самая низкая – в Сумской области 21,46 грн/л (не изменилась). В большинстве областей цены находятся в коридоре 22,75 – 23,40 грн/л. В двух областях – Черниговской и Сумской – А-95 стоит ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,83 грн/л (плюс 3 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,35 грн/л (удорожание на 2 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,17 грн/л (удешевление на 2 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 21,04 грн/л (удорожание на 2 коп./л).

В большинстве областей цена на дизтопливо в пределах 22,10 до 22,80 грн/л, в шести еще можно заправиться дешевле 22 грн/л, но уже дороже 21,50.

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В Киеве стоимость дизтоплива – 23,93 грн/л (плюс 3 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,84 грн/л (удорожание на 4 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 12,27 грн/л (удорожание на 2 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 11,23 грн/л (не изменилась). По-прежнему в четырех областях – это Одесская, Николаевская, Полтавская и Херсонская – и в Киеве газ стоит дороже 12 грн/л. А вот Запорожская область выпала из "пула" недельной давности, уступив в нем место Херсонской. В Запорожской области газ подешевел на пятак за литр и стоит теперь 11,95 грн/л. В остальных областях цены находятся в коридоре 11,65-11,94 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что цены на бензин и дизтопливо остановились по двум причинам: стабилизация цен в опте при значительном спросе на все виды нефтепродуктов в рознице из-за высокого сезона их потребления (лето, отпуска) и дальнейшее укрепление курса гривни.

"Эти два фактора пока стабилизировали цены в рознице, – анализирует Геннадий Рябцев. – Сейчас трейдерам невыгодно повышать цены, так как у тех, кто их повысит, сразу сократятся объемы продаж. А продажи резко выросли из-за высокого сезона, можно заработать не на марже, а на обороте. Дополнительным фактором стало то, что украинские продавцы топлива за июль и начало августа не повысили цены в рознице".

Сергей Куюн подтвердил, что цену сдерживает политика крупнейшего игрока рынка АЗС, которая второй месяц держит цены стабильными. А также – наличие значительных запасов топлива.

Небольшие региональные сети цены повышают. Но, учитывая, что их удельный вес в рынке топлива того или иного региона незначителен, на общую картину они значительно не влияют.

По данным ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95", региональные операторы АЗС за неделю повысили стоимость бензина и ДТ на 0,3–1,2 грн/л.

Сергей Куюн привел несколько примеров.

"Одесская сеть "Катрал" повысила стоимость всех видов топлива на 1,2 грн/л: бензин А-95 подорожал до 22,77 грн/л, А-92 — до 21,79 грн/л, ДТ — до 20,77 грн/л, – говорит Сергей Куюн. – На станциях запорожской ZOG на 50 коп./л подорожали только бензины. Сеть "Автотранс" увеличила стоимость бензина марки А-95 на 1 грн/л, до 23,93 грн/л, а бензин марки А-92 и ДТ подорожали на 50 коп./л, до 22,43 грн/л и 22,48 грн/л соответственно. В полтавской сети BVS бензины подорожали на 40 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Цены на топливо в таких сетях как Glusco, Chipo, Marshal и "Укргаздобыча" выросли на 10–30 коп./л".

Напомним, рост розничных цен на все виды топлива начался в конце июня. С того момента они выросли в среднем на 90 коп./л, в том числе за июль на 75 коп./л.

А вот на рынке сжиженного газа ситуация сложнее.

Артем Куюн говорит, что не адекватное формирование ценовых индексов на границе Украины стало одной из причин профицита автогаза на рынке Украины в июне-июле 2020 г.

"По словам представителей трейдинговых компаний, котировки в рассматриваемом периоде были на 40–50 долларов на тонне выше цен реальных сделок, что спровоцировало поток дополнительных ресурсов, переливших рынок, – разъяснил Артем Куюн. – При котировках 465 долларов/т импорт из России заходил по 410–420 долларов/т. Фактический итог июля показал, что на рынок зашло 150 тыс. т сжиженного газа, и рынок оказался со значительным профицитом".

По словам эксперта, ряд трейдеров, остро заинтересованных в росте котировок, выставляют заявки на покупку по "космическим" ценам. В итоге, по оценкам трейдеров, уверенных в выгодности совершаемых сделок, из-за завышенной котировки около 60% импортных ресурсов в июне-июле 2020 г. оказались убыточными. Эти тенденции перешли и на август.

Что может измениться за неделю

Эксперты ожидают подорожания бензина и дизтоплива со дня на день.

Однако Геннадий Рябцев говорит, что пока продолжается высокий спрос на топливо, укрепление курса гривни и стабильные цены на заправках в сетях группы "Приват", не стоит ожидать роста цен.

"Ожидаю, что еще неделю такая ситуация сохранится, – сказал Геннадий Рябцев. – Но все зависит от курса гривни: если он значительно, в пределах 50 коп./л, подскочит, это сразу вызовет рост розничных цен".

С ним согласен и Сергей Куюн.

"Пока ситуация остается прежней, за счет профицита продукта цены держатся очень низкими, – анализирует Сергей Куюн. – Розничные маржи упали до минимальных значений за три последних года. В мелком опте вообще без прибыли рынок работает. Это все говорит о том, что рынок распродает запасы, и что по мере их окончания цена будет расти. Но вот когда это истощение наступит, никто не знает. Так что прогноз на рост цен 1 грн/л минимум сохраняется".

Артем Куюн прогнозирует, что на этой неделе цены на автогаз повышаться не будут.

"В рознице пока сохранится стабильность за исключением небольшой коррекции в ту или иную сторону в отдельных сетях и регионах", – говорит Артем Куюн.

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