Рынок труда: международные организации подсчитывают колоссальные потери от пандемии

Коронавирус уже повлиял на доходы миллионов людей во всем мире

Из-за пандемии коронавируса как минимум 1,5 миллиарда сотрудников сферы розничной торговли, производства и продовольственного обслуживания оказались под угрозой оcтаться без средств к существованию. Об этом заявила Международная организация труда.

"Для миллионов работников мира отсутствие дохода означает – ни еды, ни безопасности, ни будущего. Миллионы предприятий по всему миру едва дышат. У них нет сбережений и доступа к кредитам. Если мы им сейчас не поможем, они просто погибнут", – полагают в организации.

Там считают, что наибольшему риску подвергаются лица, которые трудятся нелегально, без официального оформления.

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При этом уже в течение первого месяца развертывания пандемии 2 миллиона неформальных работников столкнулись со снижением заработной платы в среднем на 60% в их странах.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному росту уровня безработицы – без работы могут остаться 195 миллионов человек. Причем кризис на рынке труда может стать более катастрофическим, чем сама пандемия.

Существенный экономический ущерб могли прочувствовать и вполне благополучные страны. В том случае, если бы карантин затянулся на все лето, в Европейском Союзе и Великобритании появилось бы 59 миллионов человек без достаточных средств к существованию.

Напомним, новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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