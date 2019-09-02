Рынок земли и отмена моратория: Зеленский выставил Кабмину четкий срок

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Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее раз подтвердил намерение открыть рынок земли, поручил Кабинету министров Украины разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

"Введение рынка земли. Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Термин – до 1 октября 2019 года. Ответственный – [премьер-министр] Алексей Гончарук, министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов", – сказал Зеленский.

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Он также поручил объяснить обществу, что "никто ни у кого не будет забирать землю", а земельная реформа направлена на развитие украинского фермерства, и, в первую очередь, защиту мелкого собственника.

"Принять закон о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Термин – до первого декабря 2019 года. Ответственные – глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский", – добавил Зеленский.

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Напомним, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

Ранее президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию анонсировал, что рынок земли в Украине будет создан в ближайшее время.

Более подробно о ситуации с мораторием на продажу земель с/х назначения можно прочитать в нашем материале: "Рынок земли в Украине: что почем продают и законно ли это".

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