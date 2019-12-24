Земля для всех: можно ли свободно получить информацию о земельных участках

/ Фото: Pixabay

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Дискуссии об открытии рынка земли не утихают как в обществе, так и в отечественном политикуме. Профильный комитет Верховной Рады обсуждает правки к законопроекту об обороте сельхозземель в Украине. А чиновники анонсируют запуск рынка земли уже во втором полугодии 2020 года.

В рамках земельной реформы планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

Однако недавно окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не делать публичными данные о земле. Свое решение в суде объяснили тем, что это чисто технический вопрос, т.к. в кадастре зарегистрированы 19,5 миллиона земельных участков, а потому предоставление информации в том виде, в котором ее запрашивал истец, выглядит невозможным.

В то же время, специалисты из Opendatabot.ua отмечают, что пока кадастр не открыт, контролировать состояние земельного рынка сможет только государство. Отсутствие прозрачности оставит большое пространство для злоупотреблений и различных схем. Так, например, без открытого Госгеокадастра невозможно отследить, будет ли соблюдаться ограничение по количеству земель на одного человека. Помимо этого, у некоторых участков незаконно меняют назначения, т.д.

Сайт "Сегодня" разбирался, что украинцы могут узнать в Геокадастре и действительно ли вся информация сейчас закрыта.

Что украинцы могут узнать из Госгеокадастра

Государственный земельный кадастр Украины — это огромная база со всей информацией о земле, т.е. о целевом назначении участков, их площади, владельцах и т.д. В открытом для всех доступе находитсяПубличная кадастровая карта Украины, где можно ввести кадастровый номер участка и узнать информацию о нем абсолютно бесплатно.

"В кадастровую базу внесены не все участки, а только те, которые имеют кадастровые номера, полученные при процедуре регистрации земельного участка. Тем не менее, данная база не совершенна, так как порой встречаются ошибки в данных. Как пример, может быть неправильно определено целевое назначение земельного участка или его площадь. Но базу совершенствуют, ошибки устраняют", — отмечает в комментарии сайту "Сегодня" Максим Близинский, адвокат ЮК "AS Legal".

Адвокат добавляет, что таким образом человек бесплатно может проверить информацию по характеристикам участка или его собственнику, например, перед потенциальной покупкой участка.

Помимо этого, в Госземкадастре можно заказать платную справку с более подробной информацией о том или ином участке. Если у вас есть электронная цифровая подпись, то это займет буквально несколько минут.

"Стоимость такой справки составляет на сегодня 20 гривен. Если ЭЦП отсутствует, то справку можно заказать через любого нотариуса или в центре предоставления административных услуг. В этой справке можно увидеть собственника участка, данные правоустанавливающего документа (например, договора купли-продажи или решения о приватизации), наличие ипотек, арестов и т.п.", — рассказывает Анастасия Заднипряная, юрист Адвокатской компании "Борисенко и партнеры".

Она добавляет, что сложности обычно возникают с участками, права на которые регистрировались до 2013 года, так как информация о них автоматически не была перенесена в новый реестр. Но данные по ним также возможно получить в органах государственного земельного кадастра, в том числе, путем направления электронного запроса. На практике срок ответа обычно составляет от нескольких дней до нескольких недель.

Что же на самом деле постановил суд

Получается, что основной массив информации в Госгеокадастре открыт для украинцев. А на днях ведомство даже начало обнародовать все решения о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы.

Адвокат Максим Близинский отмечает, что вышеупомянутое судебное решение никоим образом не влияет на то, будет ли в дальнейшем открыт или закрыт доступ к публичной кадастровой карте Украины.

"Наоборот, кадастровую карту наполняют все большим массивом информации и большим количеством функций, которые могут облегчить работу по поиску или получению необходимой информации об участке", — отмечает адвокат.

Юристы разъясняют, что суд поддержал Госгеокадастр не в том, чтобы полностью закрыть данные от населения. Истец просил у ведомства огромный массив данных, апеллируя законом "О доступе к публичной информации". Но, согласно постановлению Кабинета министров, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в форме справок, выписок и копий проводится на платной основе — от 31 до 161 грн, в зависимости от необходимой информации.

"Админсуд Киева не разрешил Госгеокадастру скрывать данные о земельных участках, а указал на то, что такая информация может быть беспрепятственно получена заявителем не по Закону Украины "О доступе к публичной информации", а с учетом процедур, предусмотренных специальными нормативными актами, в частности, Законом "О государственном земельном кадастре" и Постановлением Кабмина от 1 августа 2011 года", —рассказывает адвокат Ирина Земляная, партнер Юридического агентства "Абсолют".

Должна ли информация быть публичной и что с ней не так

Как мы видим, информация о земельных участках в Украине не закрыта; более того, по мнению специалистов, с каждым годом ситуация только улучшается, т.к. сейчас нормально функционирует та же Публичная кадастровая карта, которой не было раньше. Правда, с информацией в Госгеокадастре бывают сложности.

"Проблема в части открытости данных сейчас состоит только в том, что информация в Публичной кадастровой карте представлена не в той форме, которую в 2015 году утвердил Кабмин. Существующая форма позволяет получать информацию об отдельных земельных участках, но фактически не дает возможности заинтересованным в этом лицам анализировать и обрабатывать весь массив данных, в том числе, с использованием соответствующего программного обеспечения", — рассказывает Анастасия Заднипряная.

Она добавляет, что не стоит забывать о большом количестве ошибок, которые содержит земельный кадастр. Они, в основном, состоят в неправильном определении гео-координат участков, в результате чего происходит частичное наложение одних участков на другие. Сейчас эти ошибки пытаются исправить, ведь это очень большой и важный пласт информации.

"Я считаю, что и геокадастр, и остальные государственные реестры должны быть открытыми для всех граждан Украины. А в условиях открытого рынка земли это тем более как никогда важно. Подобный шаг дает общественности мощный инструмент для оценки действий власти и недопущения нарушений законодательства о концентрации земли в одних руках, делает рынок более прозрачным", — делится своим мнением юрист Ян Левитас, партнер JN Legal.

Анастасия Заднипряная, в свою очередь, добавляет, что полная открытость информации о земле нужна не столько простым гражданам, которые могут получить ее и с помощью существующих на сегодня способов, а бизнесу, а также правозащитным и мониторинговым организациям. Последним эти данные нужны в удобном для пакетной обработки формате, особенно в свете ожидаемого открытия рынка земли в 2020 году.

"Открытость таких данных обеспечивает как защиту прав собственников/пользователей земельных участков, так и прозрачность процессов и действий с этими земельными участками", — отмечает Ирина Земляная.

По ее словам, в условиях запуска рынка земли обязательно нужно собрать и обновить имеющиеся данные о правах на земельные участки по всей стране на базе одной платформы. Кроме того, законом нужно определить единый орган, наделенный полномочиями обслуживания данной платформы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как любой украинец может бесплатно получить пять участков земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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