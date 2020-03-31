Рынок земли открывается: что приняла Рада и кто сможет покупать участки

В ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект № 2178-10 предусматривает запуск рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года, а соответственно, и снятие моратория на продажу сельхозучастков.

"Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения – это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине", – прокомментировал решение Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Споры вокруг закона об открытии рынка земли тянулись несколько месяцев, а под Верховной Радой в это время продолжались протесты противников снятия земельного моратория. В первом чтении документ был принят еще 13 ноября 2019 года. Изначально планировалось, что закон примут во втором чтении до начала 2020 года, однако из-за большого количества правок (4018) депутаты не успели заняться документом. Последний "раунд" рассмотрения законопроекта во втором чтении длился с 6 февраля.

В итоге лимит на концентрацию земли устанавливается на уровне 10 тысяч гектаров (ранее предлагалось 200 тыс.), а купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

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Кроме того, депутаты решили, что доступ к рынку земли получат:

граждане Украины;

территориальные общины, государство;

юрлица, которые созданы и зарегистрированы в Украине без иностранных участников;

банки.

При этом банки смогут стать собственниками земли только при условии, что участок достался им в качестве залогового имущества по непогашенному кредиту.

Доступ к рынку земли запрещается для таких категорий:

иностранцы и иностранные компании (планируется референдум по этому вопросу);

компании в собственности граждан страны-агрессора;

компании под санкциями;

компании в собственности иностранных государств, офшоров, или же те, бенефициара которых невозможно установить;

юрлица, зарегистрированные в странах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов.

А вот арендаторы, которые работают на земле с 2010 года или дольше, смогут выкупить "свои" участки без проведения земельных торгов – по цене нормативной денежной оценки. Кроме того, они могут получить рассрочку до 10 лет.

Земля государственной и коммунальной собственности продаваться не будет. Запрещается продавать и участки на временно оккупированной территории – их можно только передать по наследству. Также не могут быть переданы в частную собственность участки, расположенные ближе 50 км от государственной границы. Последнее правило не распространяется на границы, которые проходят по морю.

Напомним, мораторий на продажу земли действовал в Украине с 2001 года. Он вводился как временная мера, но постоянно продлевался. Последний раз мораторий на продажу земли продлили до конца 2019 года. Впрочем, мораторий не мог быть окончательно снят до того, как ВР примет законопроект об обороте с/х земель.

Законопроект об обороте земель также входит в число документов, которые должна принять Украина для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). При этом, как заявил президент Владимир Зеленский, Рада должна обеспечить все для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ во время пандемии коронавируса:

Выступление Зеленского в Раде

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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