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Рынок земли подстегнет украинскую экономику – Всемирный банк

19 ноября, 14:40

Аналитики подсчитали положительный эффект от снятия земельного моратория

/ Фото: Pexels

Внедрение в Украине открытого рынка земли, которое планируется в 2020 году, потенциально принесет стране 0,5-1,5% экономического роста ежегодно в течение пяти лет. Об этом заявили аналитики Всемирного банка в специальном докладе.

"Мораторий [на продажу земель сельскохозяйственного назначения] позволяет крупным влиятельным производителям хорошо себя чувствовать. Это и стало одной из причин процветания коррупции. Просто потому, что нет рынка. Просто потому, что миллионы собственников земли могут только сдавать свою землю в аренду за незначительную сумму", – заявил ведущий экономист и руководитель программы Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан.

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При этом в докладе отмечается, что украинским властям также необходимо утвердить дополнительное законодательство для обеспечения прозрачности и эффективности такого рынка, а также предотвращения монополизации земель и мошеннических действий.

"Инструменты финансирования должны предоставляться мелким фермерам, которые имеют ограниченный доступ к услугам малого кредитования. Они должны быть разработаны таким образом, чтобы эффективно стимулировать повышение производительности труда за доступных финансовых затрат", - говорится в докладе.

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Напомним, ранее в Министерстве развития экономики подсчитали, что при открытии рынка земли один гектар будет продаваться по цене около 2200 долларов. Однако в случае, если будут введены ограничения на покупку угодий, цена снизится до 1500 долларов.

Напомним, принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

Подробнее о новом законе читайте на сайте "Сегодня"–"Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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экономика ВВП мораторий Всемирный банк земельная реформа рынок земли

Источники: УНИАН , Сегодня

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