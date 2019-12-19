Рынок земли: сколько гектаров не учли в госкадастре

Минэкономики нашло способ подсчитать площадь сельхозземель, которые пока не внесены в кадастровую базу

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Накануне снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ей, в Украине наличествует 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в государственном кадастре.

Как уверяют разработчики, карта дает возможность точно оценивать площадь посевов и находить незарегистрированные земли, выявлять нарушения севооборота, а также анализировать целостную карту культур по регионам.

"Это позволит всем участникам рынка земли, включая страховщиков, государственные компании и инвесторов, оценивать состояние полей, исторические данные об отдельных участках, их точную площадь, а также многое другое", – отметили разработчики.

С помощью спутниковых данных экспертам удалось определить фактический размер сельхозугодий Украины, в результате чего было выявлено, что площадь аграрных участков больше, чем указано в кадастре.

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"Площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше информации, имеющейся в кадастре. Или же на примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на незарегистрированных в государственном кадастре землях", – рассказали в компании.

Карта EOS Crop Monitoring использует результаты исследования, которое проводилось совместно с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины в рамках проекта Всемирного банка Supporting Transparent Land Governance in Ukraine. Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Государственный земельный кадастр полностью готов к запуску рынка земли.

Также мы рассказывали о том, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка.

А самыми ценными могут оказаться сельхозземли в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, 17 декабря между протестующими против открытия рынка земли и правоохранителями произошла драка под Верховной Радой из-за попытки установить палатку на проезжей части на улице Грушевского. В результате полицейские оттеснили протестующих от гостиницы "Киев" и снесли установленную активистами палатку. Тех, кто сопротивлялся, бросал камни, файера правоохранители били дубинками, нескольких задержали. Одного из активистов забрала скорая.

Видео: Олег Черниш

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