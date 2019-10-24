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Рынок земли в два этапа: эксперт предложил альтернативу

24 октября, 13:01

Евгения Давыденко

Вначале стоит разрешить покупать землю только физическим лицам, убеждены в ВАР

/ Фото: Pixabay

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В Украине обсуждают поэтапную модель открытия рынка сельхозземли. Аграрный комитет Верховной Рады рассмотрел 11 законопроектов об обороте земель, и выбрал именно такой формат. Теперь комитет рекомендует парламенту принять проект закона № 2178-10.

Но, как выяснил сайт "Сегодня", не все стейкхолдеры поддерживают этот вариант открытия рынка земли.Так, во Всеукраинской аграрной раде (ВАР) предлагают другую модель.

"На первом этапе [нужно] разрешить покупать землю только физлицам – до 500 га в одни руки, чтобы не создавать монополий и показать, что в Украине может сформироваться сильный средний класс", – объясняет заместитель председателя ВАР Денис Марчук.

По его словам, только через пять лет можно было бы допустить на рынок юридических лиц, однако исключительно с конечным собственником-украинцем и с ограничением объема покупки земли – не больше 5-10 тыс. га одному предприятию.

Кроме того, аграрные эксперты настаивают: еще до первого этапа нужно систематизировать данные о земле и передать земли за пределами населенных пунктов в управление сельским, поселковым советам или объединенным территориальным общинам. Помимо того, крайне важно обеспечить доступ к кредитованию малому и среднему бизнесу, говорят в ВАР.

Более подробно о плюсах и минусах предложенной агарным комитетом модели читайте на сайте "Сегодня" – Открывать продажу земли хотят поэтапно: "за" и "против" новой модели рынка

Новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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