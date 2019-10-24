Открывать продажу земли хотят поэтапно: "за" и "против" новой модели рынка

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В Украине обсуждают поэтапную модель открытия рынка сельхозземли. Аграрный комитет Верховной Рады рассмотрел 11 законопроектов об обороте земель, и выбрал именно такой формат. Теперь комитет рекомендует парламенту принять проект закона № 2178-10.

Описанная в этом документе модель предусматривает, что с 2020 по 2024 год – на первом этапе работы рынка – украинскую землю не смогут купить компании с бенефициарами-иностранцами. Исключением станут те иностранные граждане, которые уже работают на украинских полях, арендуя пашни не менее трех лет.

Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному № 2178. Кабмин внес свой вариант в Раду еще сентябре. Документ предлагает с 2020 года открыть рынок земли и для иностранных компаний с украинской регистрацией.

"За":

гарантии для фермеров и время на подготовку

Предложенную правительством модель первым раскритиковал президент Владимир Зеленский – после встречи с украинскими фермерами. Оказалось, что аграрии серьезно опасаются дискриминации в начале работы земельного рынка. Фермеры просили дать им возможность приобрести участки раньше иностранцев.

В итоге Зеленский на своем рекордном пресс-марафоне заявил, что земля ни в коем случае не должна продаваться иностранцам сразу после запуска рынка. Именно предложенный им вариант лег в основу законопроекта № 2178-10.

"Вот это все должно быть выписано в новом законе или в новой редакции. У нас есть проблемы с иностранцами. Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. А потом уже, сами фермеры так говорят, когда наши уже купили, когда уже есть льготы, можно открыть рынок для других – иностранных компаний, которые будут работать на этой земле. Но это через несколько лет, это второй этап. Не урегулирован, собственно, такой вопрос. Сейчас есть иностранцы, которые работают на нашей земле. Они арендаторы. Вы же не можете сказать: "Мы вашу землю продадим украинцам". Нужно найти коммерческие отношения с этими иностранцами, и все. Несколько вопросов мы урегулируем, и тогда общество воспримет это (земельную реформу. – Ред.)", – сказал глава государства.

Как резюмировал премьер-министр Алексей Гончарук, итоговая инициатива аграрного комитета – это интегрированный законопроект, сформированный на базе правительственного, но с учетом пожеланий аграриев по поводу иностранцев.

Министр развития экономики Тимофей Милованов признался, что в целом не видит ничего плохого в покупке земли иностранцами. Но также указал на важные нюансы:

"Мы не хотим, чтобы российские компании покупали землю. Не хотим, чтобы компании, связанные с другими государствами, покупали землю. Мы не хотим, чтобы землю, которая имеет стратегическое значение, покупали те, кого мы не можем контролировать. Например, землю возле границы. Но мы также не хотим, чтобы землю покупали бандиты или коррупционеры".

А в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в целом поддерживают законопроект, однако предупреждают: поэтапный рынок – не на руку пайщикам. Зато он в интересах сельхозпроизводителей, которые уже работают в Украине.

"С одной стороны, отсрочка доступа иностранцам даст преимущества и приоритет нашим производителям, которые здесь работают <…> УКАБ поддерживает идею: те, кто уже здесь работают не меньше трех лет, зарекомендовали себя, имеют статус с/х производителя, имеют и право покупать землю, как и другие украинские фермерские хозяйства. То есть даже если партнеры иностранцы или привлечен иностранный капитал, такие компании должны иметь право наравне с другими покупать землю", – сказал эксперт по земельным вопросам УКАБ Роман Граб.

В Ассоциации налогоплательщиков Украины называют еще один плюс поэтапного внедрения продажи земли. Эксперты уверены, что украинские предприниматели пока что просто не готовы к полноценному запуску реформы.

"До конца 2019 года нужно принять все законы, которые усовершенствуют администрирование налогов, а с начала 2020 года провести фундаментальные изменения налогового законодательства, принять новый Налоговый кодекс, одновременно принять Закон о финансовой амнистии, согласно которому капитал на руках вернется в банковскую систему Украины. Это даст возможность активно развиваться украинскому бизнесу, и тогда уже можно будет внедрять рынок земли. Украинцы будут в равных конкурентных условиях, и не будут ущемлены их права", – объясняет президент асооциации Григол Катамадзе.

"Против":

юридические пробелы и риск махинаций

Не все стейкхолдеры поддерживают поэтапное открытие рынка земли, которое предлагает Раде аграрный комитет. Например, Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС), отмечает: на старте стоило бы систематизировать данные о земле и передать земли за пределами населенных пунктов в управление сельским, поселковым советам или объединенным территориальным общинам. Помимо того, крайне важно обеспечить доступ к кредитованию малому и среднему бизнесу.

В ВАС соглашаются, что рынок сельхозземли нужно открывать в несколько этапов, но, по мнению специалистов, это должна быть другая схема:

"На первом этапе – разрешить покупать землю только физлицам – до 500 га в одни руки, чтобы не создавать монополий и показать, что в Украине может сформироваться сильный средний класс", – объясняет Марчук.

По его словам, только через пять лет можно было бы допустить на рынок юридических лиц, однако исключительно с конечным собственником-украинцем и с ограничением объема покупки земли – не больше 5-10 тыс. га одному предприятию.

Марчук также обращает внимание на то, что в законодательстве отсутствуют предохранители от концентрации сельхозугодий:

"Вы – юрлицо, вы купили разрешенные по закону 200 тыс. гектаров земли, я юрлицо, и тоже купил 200 тыс. га земли. Но приходит третье юрлицо, покупает оба наших юрлица, и оно уже имеет в собственности 400 тыс. га земли. И никто его в этом ограничить не может. Ведь на него ограничение по владению земли не действует – он не покупает землю – он покупает юрлицо. В этом законопроекте от депутатов – такой пробел".

Кроме того, по мнению главы Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, украинский рынок земли стоило бы сначала "прокачать" на примере арендных отношений. Правда, на это, по мнению специалиста, понадобится около 50 лет.

"Пусть транснациональные аграрные корпорации арендуют нашу землю, платят ренту в госбюджет либо частному лендеру. При этом государство должно следить за качественным использованием плодотворных земель, чтобы арендаторы не портили их пестицидами, не нарушали другие нормы. Такой механизм нужно обкатывать около 50 лет, – объясняет он. – За этот период страна должна выстроить рыночные механизмы с четким понимаем ресурсов – сколько эта земля стоит, как она генерирует урожай, как строятся взаимоотношения с национальными производителями или производителями, которые придут к нам из сильных экономик. То есть, Украина должна в практическом поле создать конкурентоспособные условия для рынка земли. И только потом можно создавать сам открытый рынок, уже на практике".

Как сообщалось, также эксперт Дмитрий Яблоновский в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что в рамках предложенной модели доход пайщиков будет ниже, поскольку и стоимость аренды, и цена на землю будут относительно ниже из-за ограниченного спроса.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что принесет Украине открытый рынок земли и будет ли расти экономика. Ответы на эти вопросы узнавайте в нашем сюжете:

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