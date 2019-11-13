Рынок земли в Украине: как МВФ оценивает вопрос иностранцев

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

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Рада приняла в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он, в частности, предусматривает временный запрет на покупку с/х угодий иностранцам, за исключением для тех юрлиц-нерезидентов, которые уже работают в Украине. Правда, не исключено, что в модель рынка внесут коррективы.

Тем временем 14 ноября ожидается приезд очередной миссии Международного валютного фонда (МВФ). Повлияет ли выбор модели рынка, в частности, ограничения относительно иностранцев, на переговоры, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

Финансист Сергей Фурса говорит: для наших европейских коллег главное – сам факт снятия моратория.

"Рынок земли – часть нашей программы, собственно говоря, мы не сможем запустить программу при текущих договоренностях без запуска рынка земли. Не будет рынка земли – не будет программы", – отметил он.

При этом, будут ли ограничения на покупки земли для иностранцев – для МВФ не важно, считают эксперты.

"Нюансы по иностранцам не влияют на МВФ, – продолжил финансист. – Мы видели [сообщение] от Всемирного банка – "это вам решать". Вы сделайте рынок земли, дайте право людям продавать землю, если хотите граничить иностранцев – бог с вами. Вы сами себе сделаете хуже, но мы вам не можем указывать".

"Я бы не переоценивал принятие или непринятие именно сейчас закона об обороте сельскохозяйственных земель на сотрудничество с МВФ. Была предыдущая программа расширенного кредитования, там тоже был прописан момент, что Украина брала на себя обязанности принять соответствующийнный закон. Однако детали в Меморандуме не прописываются", – сказал экономист Виктор Скаршевский.

В то же время опрошенные эксперты не сошлись во мнении относительно потребности Украины в кредите фонда.

"Мы не сможем рассчитаться с долгами без программы", – убежден Фурса.

"В проекте бюджета на следующий год уже во втором чтении, как и первом, новых не предусмотрено. То есть бюджет сбалансирован и без этих дополнительных кредитов", – отметил Скаршевский.

Впрочем, ранее в комментарии сайту "Сегодня" заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, проанализировав доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2020 год, отметила, что Украине предстоит погашать долги в следующем году, поэтому важно оставаться в программе Международного валютного фонда.

Как известно, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земельпредусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициарами которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет. Именно этот обновленный законопроект Рада приняла в первом чтении.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам Зеленского, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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