Рынок земли в Украине: какие ограничения и компенсации хотят установить

/ Фото: Pixabay

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После снятия моратория в Украине будут действовать механизмы компенсации по кредитам для фермеров, которые пожелают увеличить земельный банк. Об этом сказал замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Нужно взять кредит, купить, подать документы и получить компенсацию, как сейчас действует компенсация по другим направлениям... При этом нужен статус сельхозпроизводитель", – объяснил замминистра.

Размер компенсации подразумевается на уровне учетной ставки НБУ – 16,5%, добавил он. Также в планах – запуск Фонда частичного гарантирования, который упростит доступ к кредитованию.

По словам замминистра, приобрести в собственность землю сельскохозяйственного назначения в Украине смогут только резиденты Украины – юридические и физические лица. На иностранцев и впредь будут распространятся ограничивающие нормы действующего законодательства.

"Согласно действующему Земельному кодексу, иностранцы не могут покупать и получать в собственность любые земли. Статья 82 – она продолжит действовать", – отметил он.

Помимо того, планируется ограничить концентрацию земли в собственности связанным лицам – не больше 15% в пределах области и не больше полпроцента – в пределах страны. Эти нормы не будут распространятся в отношении арендуемых земель.

Он также добавил, что государственные и коммунальные земли будут продавать через аукцион, где стартовой ценой будет нормативная денежная оценка.

Соответствующие принципы будут в законопроекте, который подадут до 1 октября.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а Верховной Раде – отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Напомним, мораторий на продажу земель сельхозназначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент (2014-2019) Петр Порошенко в феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Также президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию анонсировал, что рынок земли в Украине будет создан в ближайшее время.

Более подробно о ситуации с мораторием на продажу земель с/х назначения можно прочитать в нашем материале: "Рынок земли в Украине: что почем продают и законно ли это".

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