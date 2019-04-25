Рынок земли в Украине: как идет подготовка к запуску

Чиновники и эксперты обсудили управление земельными ресурсами

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пока в Украине нет единого решению по земельной реформе, а мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения постоянно продлевается. Но для эффективного запуска рынка недостаточно просто принять об обороте земель, нужно провести грамотные и довольно объемные изменения, построить базис для качественного управления земельными ресурсами.

В этом процессе Украине помогает Всемирный банк (ВБ). Он организовал дискуссионную площадку – международную конференцию "Эффективное управление земельными ресурсами как предпосылка к развитию Украины", которая прошла во Львове.

Что уже сделано и чем еще только предстоит заняться, обсудили эксперты. Специалисты подчеркивают: чтобы открыть рынок земли, необходимо понять, чем Украине владеет. А потому стране нужно совершить целый ряд шагов.

Заполнение Госземкадастра

Сведения о месте расположения земельных участков, их оценке, количественной и качественной характеристике, распределении среди собственников земли и землепользователей содержатся в Государственном земельном кадастре. Однако сейчас он заполнен не полностью.

"Площадь сельскохозяйственных земель – почти 42 млн га. Из них информация о 30,6 млн га внесена в Госземкадастр. Остальное – часть земель госсобственности (около 4 млн га), а также земельные участки, полученные собственниками до 2013 года. Они не имеют кадастрового номера", – констатировал зампред Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Александр Краснолуцкий.

Впрочем, эксперты уверяют: отсутствие 100% заполнености кадастра не является непреодолимой преградой для открытия рынка земли. Такое уже происходило во многих европейских странах. При этом, по словам представителей Всемирного банка, Украине необходимо обеспечить регистрацию цен на землю и предоставить доступ местным органам власти, банкам, страховым компаниям, общественности к кадастровым картам и реестровым данным. Это улучшит доступ фермеров к финуслугам (стахование, ипотека), а также проведению рыночной оценки земли.

Консолидация реестров

Чтобы государство справилось с задачей гарантировать права собственности и права аренды, должна существовать единая модель данных о земле, недвижимости, правах и обременениях. Сейчас, как известно, – это четыре разных реестра.

"Мы тратим очень много денег и очень много усилий, чтобы внедрить автообмен. Зачем автообмен, если должен быть один реестр?", – недоумевает замминистра по вопросам госрегистрации Министрерства юстиции Ирина Садовская.

В этом плане полезен был бы опыт Литвы, где существует реестр недвижимости, который собирает кадастровые данные о земле и домах на ней, а также о правах и договорах.

Однако данные в реестрах должны быть релевантными, то есть не допускать ошибок. Некоторые погрешности уже исправляются – в процессе передачи земель от государства к объединенной территориальной общине.

"Инвентаризация земель проводится в том числе и в процессе передачи земель объединенной территориальной общине. К тому же исправляются определенные ошибки, когда на один и тот же земельный участок зарегистрировано два собственника", – отметила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

Она подчеркнула, что во время исправление ошибок очень важно обеспечить прозрачность данных – во избежание рейдерства.

Обеспечение прозрачности данных

Упомянутую Трофимцевой прозрачность можно осуществить с помощью системы SMS-оповещения собственников, а также через спецподготовку юристов и адвокатов в вопросах земельного законодательства, отметили специалисты Всемирного банка.

Анализ фактического использования земель

Одним из векторов работы экспертов Всемирного банка в Украине уже является создание фундамента для анализа реформы земельных отношений.

"Человеку, собственнику земельного пая, или общине, или определенным предприятиям очень тяжело получить все данные относительно земельных отношений и комплексно проанализировать. Поэтому одним из заданий, поставленных перед проектом, который финансировался Всемирным банком, было объединение данных со всех этих ведомств для того, чтобы можно было посмотреть реальную картину о состоянии развития земельных отношений", – рассказал эксперт по вопросам земельной реформы Виталий Данкевич.

На основании двух мониторингов и 65 показателей, полученных от разных ведомств, уже собрана статистка и база данных для анализа эффективности реформ на уровне районов.

Развитие аграрной сферы в целом

Кроме прочего, перед перед профильным министерством и парламентом стоит еще ряд задач. Это, как отметила Ольга Трофимцева, цифровизация и формирование электронной инфраструктуры – проведение аукционов, предоставление услуг по Госземкадастру в онлайн-формате.

Также, по словам чиновницы, необходимо внести изменения в Земельный кодекс относительно электронных торгов, экстерриториальности согласования проектов землеустройства. Также пора провести ревизию предприятий, подотчетных министерству – "большинство с которых нужно либо ликвидировать, либо приватизировать". Кроме того, нужно организовать информационную поддержку по земельным вопросам новосозданным общинам. В частности, много вопросов возникает к нормативной денежной оценке земли, считает и.о. министра.

В целом, как отмечали партнеры из Всемирного банка, украинское сельское хозяйство имеет высокий потенциал для ускорения экономического развития, а главной преградой для привлечения инвестиций и увеличения продуктивности в аграрном секторе является мораторий на продажу с/х земель. В связи с этим аналитики призывают как можно скорее внести в парламент проект закона об обороте земли.

Впрочем, Ольга Трофимцева указывала, что не намерена вносить закон об обороте земли действующему парламенту. По ее мнению, рынком земли займется ВРУ в новом составе. Эта реформа может запустить цепную реакцию развития экономики, а страна в результате получит кумуляцию позитивных эффектов, уверена чиновница.

Напомним, запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают.

Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения. Черновой проект документа на Всеукраинском земельном форуме представил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко, чем вызвал немалые споры и обсуждения.

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