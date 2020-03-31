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Рынок земли: Рада приняла второй закон, необходимый для сотрудничества с МВФ

31 марта, 00:55

Виктория Подолянец

Закон о рынке земли принят в парламенте

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование.

За данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в начале марта глава государства пообещал, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены.

Правда, президент добавил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – это лишь первый этап земельной реформы.

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МВФ ранее опубликовал официальное заявление своего директора-распорядителя Кристалины Георгиевой о том, что ожидает принятия Украиной закона об обороте сельхозземель, а также закон о банковской деятельности.

30 марта Верховная Рада одобрила закон №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировая экономика, по словам Кристалины Георгиевой, входит в рецессию, причем на худших условиях, чем в 2009 году.

Также мы сообщали о том, что Нацбанк рассчитывает на сотрудничество с МВФ.

Президент Зеленский в парламенте заявил, что Рада должна обеспечить все для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ во время пандемии коронавируса:

Выступление Зеленского в Раде

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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Верховная Рада правительство госбюджет Владимир Зеленский земельная реформа МВФ рынок земли бюджет-2020

Источник: Сегодня

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