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Рынок земли взбодрит экономику: Милованов назвал цифры

6 февраля, 17:18

В Кабмине дали предварительный прогноз прироста ВВП в 2020-2021 годах

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховная Рада уже занимается рассмотрением закона о рынке земли, и если он будет принят, украинская экономика в 2020 году получит дополнительные 0,23% роста. Такие расчеты озвучил министр развития экономики Тимофей Милованов, передает Hromadske.

"0,23% ВВП – это, по нашим оценкам, дополнительный прирост уже в этом году. Но, к сожалению, он достаточно маленький, потому что это будет только 2-3 месяца [от открытия рынка земли до конца года]. Люди посмотрят, как это все работает", – сказал Милованов.

Как известно, открытие рынка земли запланировано на 1 октября 2020 года.

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Милованов также подчеркнул, что в целом модель рынка сельскохозяйственных земель, которую подготовили в законопроекте ко второму чтению, должна принести дополнительные 1% ВВП или более уже с 2021 года.

В тренде
Рада рассматривает закон о рынке земли: все подробности, онлайн-трансляция
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Узнавайте детали парламентской дискуссии на сайте "Сегодня": "Рада рассматривает закон о рынке земли: все подробности, онлайн-трансляция".

При этом в Верховной Раде продолжается частичное блокирование президиума. Заседание ведет первый зам спикера Руслан Стефанчук, а председатель ВР Дмитрий Разумков отсутствует в сессионном зале:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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