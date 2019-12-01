В Украине выросла минимальная пенсия: сколько добавили

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Размер минимальной пенсии с 1 декабря увеличился чуть больше, чем на 70 гривен. Теперь минимальная пенсия в Украине составляет 1638 гривен. С июля по декабрь минимальная пенсия в Украине составляла 1564 гривен. Повышение минимальных пенсий связано с заложенным в госбюджет-2019 ростом прожиточного минимума.

Сейчас минимальную пенсию получают в Украине более 600 тысяч человек. Это 5% от общего количества пенсионеров. Однако пенсионерам со стажем более 35 лет (у мужчин) и 30 лет (у женщин), которые получают пенсию менее 2000 гривен, с 1 июля полагается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до 2000 гривен.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 380 гривен.

Пересчет осуществят в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины, рассказали в пресс-службе ведомства.

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При этом средняя пенсия среди всех категорий получателей в Украине составила 3019 гривен по состоянию на 1 октября 2019 года. По данным Пенсионного фонда, на конец октября в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.

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В тренде В Украине увеличился прожиточный минимум: суммы по категориям

В следующий раз правительство планирует пересмотреть пенсии в апреле 2020 года – в рамках уже традиционной весенней индексации.

"Конечно, пенсии будут индексированы, они вырастут, но вырастут не сильно, к сожалению… Для этого необходим очень серьезный ресурс и нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в начале ноября.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году размер минимальной пенсии составит 1700-1750 гривен, а до конца 2020 года эта сумма может вырасти и до 1900 гривен.

Во время предыдущего пересмотра украинское правительство смогло увеличить размер средней пенсии всего лишь на 14 гривен. Смотрите в сюжете, сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тыс. гривен:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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