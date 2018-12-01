С 1 декабря в Украине повысилась минимальная пенсия

Сегодня, 09:24

Минимальный размер пенсии вырос до 1497 гривен

Фото: Facebook/Пенсионный фонд Украины
Фото: Facebook/Пенсионный фонд Украины

В Украине с 1 декабря 2018 года повысился уровень минимальной пенсии – до 1497 гривен, что на 62 гривни больше прошлого минимума.

Повышение выплат было заложено в законе о государственном бюджете на 2018 год и стало вторым на протяжении года: с 1 июля размер выплат повысился до 1435 грн, и, таким образом, минимальная пенсия за год возросла на 9% – с 1373 до 1497 грн.

Следующее повышение пенсий начнется с 1 января 2019 года. Оно коснется, в первую очередь, военных пенсионеров. Массовая индексация пенсий запланирована на март-2019. Как отметил вице-премьер-министр Павел Розенко, по результатам этого повышения выплаты пенсионерам вырастут на 12-17%.

Рост прожиточного минимума запланирован и в проекте бюджета-2019. Предполагается, что прожиточный минимум будет повышаться дважды: с 1 июля 2019 года до 1936 грн и с 1 декабря – до 2027 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, как вырастут "минималка" и пенсии в 2019 годуТакже глава правительства пообещал провести монетизацию субсидий. 

Также миссия МВФ дала оценку пенсионной реформе в УкраинеКак заявлял глава миссии Рон ван Роден на встрече с министром соцполитики Украины Андреем Ревой, пенсионная реформа дает ожидаемые результаты. 
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Источник:

"Сегодня"

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