С 1 января может прекратиться транзит газа из России – Гончарук

Премьер-министр Украины сообщил, что контракт с Российской Федерацией еще не подписан

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в студии новостей "Сегодня" сообщил, что переговоры с Россией о транзите газа в Евросоюз через территорию Украины еще продолжаются.

"Транзит мог бы прекратиться, и на самом деле может прекратиться с 1 января. Контракт еще не подписан, поэтому я не говорил бы об этом как о свершившемся факте. Еще многое предстоит сделать. Да, мы исходим из того, что до конца года это возможно сделать. Мы на это настроены, каждый день мы работаем, чтобы это произошло", – заявил глава правительства Алексей Гончарук.

По словам премьера, еще продолжаются технические консультации, переговоры относительно текста отдельных документов между украинскими специалистами и специалистами из Российской Федерации с участием европейцев.

"Я бы говорил о том, успешные переговоры были или не успешные, после того как официальные подписи будут поставлены и дело будет сделано. Но на сегодня содержание тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске, меня абсолютно удовлетворяют. Я считаю, что это, возможно, не идеальный результат, но очень хороший", – заявил премьер.

По мнению Алексея Гончарука, достигнутые в Минске договоренности гарантируют Украине спокойный, стабильный фундамент для того, чтобы следующие 3-4 года восстановить экономику, обеспечить сильный рост.

Ранее в "Нафтогазе" признали: существует риск, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину в то время, когда Украина уже отозвала свои иски против российского Газпрома.

Как известно, изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

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