С 1 января налоги, сборы и платежи в бюджет принимаются на новые счета – Госказначейство

/ Фото: пресс-центр НБУ

С 1 января 2020 года Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщает FinClub.

Кроме этого, изменены счета в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов.

Изменение счетов учитывает переход на международный номер банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков, в соответствии с требованиями постановления НБУ от 28.12.2018 №162 "О введении международного банковского счета (IBAN) в Украине".

В Госказначействе обращают внимание, что счета, которые были открыты по Плану счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов, утвержденного приказом Государственного казначейства Украины от 28.11.2000 №119, с 1 января 2020 года закрыты.

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Соответственно средства, которые уплачиваются на такие счета, казначейство не причисляет, а возвращает плательщикам как невыясненные поступления.

Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты размещены на веб-портале казначейства и на веб-страницах главных управлений казначейства в областях и Киеве.

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Реквизиты счетов в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счетов для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование необходимо получить у соответствующих органов Государственной налоговой службы, реквизиты депозитных счетов таможенных органов – в соответствующие органы Государственной таможенной службы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Как объяснили в пресс-службе Национального банка (НБУ), теперь номера счетов содержат 29 символов, что гораздо удобнее, так как количество реквизитов оформление расчетных документов сократилось.

Также мы сообщали о том, что НБУ утвердил изменения в инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, вступающих в силу с 13 января 2020 года. Заполнять документы на перевод средств станет проще благодаря обновлению требований Нацбанка к заполнению реквизитов расчетных документов: в них исключат реквизит "Код банка", поскольку международный номер банковского счета (International Bank Account Number, IBAN) уже включает в себя эту информацию.

Ранее НБУ разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в нашем сюжете:

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