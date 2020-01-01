С 1 января за парковку на месте для электрокаров начнут штрафовать

С нового года электрокары получат новый цвет номерного знака и парковочные места

Фото: senivpetro / Freepik

С 1 января 2020 электромобили в Украине, где собираются ужесточить штрафы для автомобилистов, получат номерные знаки с зеленым шрифтом, а места для их парковки оборудуют специальными значками.

Соответствующий закон Рада приняла 11 июля 2019 года, а вступает в силу он с 1 января 2020 года.

Отмечается, что этот закон призван защитить права водителей транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Так, с января для идентификации автомобилей без двигателей внутреннего сгорания их оборудуют номерами с зеленым шрифтом.

Также парковочные места для электрокаров оборудуют специальными знаками. Если на таком припаркуют бензиновый автомобиль, то для нарушителя предусмотрен штраф 340-510 грн.

Реклама

В пояснительной записке к закону отмечается, что Украина сегодня является одним из лидеров по темпам роста продаж электромобилей. По состоянию на 1 июня 2019 в Украине зарегистрировано более 25 тысяч электромобилей и гибридов, что на 56% больше, чем год назад. Впрочем, в последнее время темпы роста ускоряются. Так, в течение мая текущего года было зарегистрировано на 97% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10405, который предусматривает внедрение зеленых номеров для электромобилей.

Также сайт "Сегодня" писал, что украинским водителям грозит повышение штрафов.

Помимо этого, мы рассказывали о том, что Volkswagen наводнит рынок миллионом электромобилей к 2023 году.

Ранее о системе автоматической фото- и видеофиксации в эфире телеканала "Украина 24" также рассказывал премьер-министр Алексей Гончарук:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама