С каждым днем врагов все больше: Гройсман рассказал о сложностях борьбы с контрабандой

Сегодня, 12:20

Правительство нуждается в помощи общественности, заявил премьер-министр

Владимир Гройсман. Фото: AFP
Владимир Гройсман. Фото: AFP

После начала активной борьбы с контрабандой в Украине увеличились поступления в государственный бюджет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отчитался, что бюджет получил дополнительно уже 12,6 млрд гривен. В 2017 году поступления от борьбы с контрабандой составили 70 млрд гривен. По словам Гройсмана, были обнаружены 10 "схем", противодействие которым продолжается.

"Мы объединились со всеми правоохранительными органами, чтобы поломать контрабандные схемы, и эта борьба является очень сложной. Против нас используют давление кланы, которые занимаются контрабандой. С каждым днем врагов становится все больше. Но мы боремся, и результат уже есть – реальные поступления в бюджет", – написал Гройсман на своей странице в Twitter.

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При этом премьер озвучил просьбу о поддержке общества, в частности легального бизнеса и белых импортеров.

"Едва ли не впервые мы серьезно начали закручивать гайки схемщикам. Призываю всех объединяться против контрабанды", – добавил глава правительства. 

Средства, полученные благодаря борьбе с контрабандой, по словам Гройсмана, планируют вложить в улучшение качества жизни педагогов, врачей, военных и пенсионеров.

"Будем инвестировать в энергоэффективность, дороги, новое качество жизни. Это все принадлежит государству", – заявил Гройсман.

Напомним, 18 июня в правительстве сообщили о разработке плана действий, направленных на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

По данным Государственной фискальной службы, за июль 2018 года в госбюджет от таможни поступило более 29,7 млрд грн – по данным на 30 июля. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. При этом относительно июня 2018 показатели поступлений в госбюджет от таможни выросли почти на 3,2 млрд грн.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.
контрабанда, Гройсман, Владимир Гройсман

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Источник:

"Сегодня"

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