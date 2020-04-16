С "крестного отца" контрабанды взыскали 35 млн грн и хотят получить еще: детали

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства 35 млн грн залога с бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в организации коррупционной схемы на таможне. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

При этом в пресс-службе отметили, что суд лишь частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП, ведь там настаивали, что государство понесло ущерб на 77,7 млн грн из-за действий Альперина.

Однако в целом суд согласился с доводами прокурора о нарушениях процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемого при применении меры пресечения в виде залога, а именно использование паспорта гражданина другого государства, по которому он мог пересекать государственную границу Украины.

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Кроме того, подозреваемому увеличен размер залога до 76 млн гривен.

По решению суда он должен в течение 5 дней внести разницу в размере залога, которая теперь составляет 41 млн гривен.

Полный текст постановления будет опубликован 17 апреля 2020 года, добавили в пресс-службе САП.

Указанное решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету. Стало известно, что он сбежал от следствия, но 27 ноября был задержан. 29 ноября суд избрал меру пресечения для Альперина.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, взяли ли в НАБУ подарок за поимку "крестного отца контрабанды", одесского бизнесмена Альперина. Он счел, что сотрудники НАБУ сделали главный подарок всей стране.

9 декабря 2019 года в связи с внесением залога к подозреваемому применили дополнительные меры, в частности ношение электронного средства контроля.

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