С начала года состояние самых богатых людей мира рухнуло на 950 млрд долларов

Из-за коронавируса, который охватил весь мир, наиболее богатые люди мира потеряли в 2020 году 950 млрд долларов, или 16% совокупного состояния. Об этом сообщил Bloomberg.
В начале года суммарное состояние богатейших людей составляло рекордные 6,1 трлн долларов.
12 марта на фоне распространения коронавируса COVID-19 суммарное состояние 500 богатейших людей уменьшилось на 331 млрд долларов, что стало рекордом в рейтинге агентства.
Кто потерял больше всего за день:
- глава Louis Vuitton Mot Hennessy Бернару Арно – 9,5 млрд долларов;
- глава Amazon.com Джефф Безос – 8,1 млрд долларов;
- основатель Microsoft Билл Гейтс – 6,9 млрд долларов.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пятерка крупнейших технологических гигантов (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft) за один день потеряла в стоимости совокупно 416,63 млрд долларов из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности.
В марте 2020 года отмена громких событий в мире технологий принесла убытков на 1 миллиард долларов.
А на выходных компания Apple сообщила, что закроет все магазины на карантин до 27 марта, при этом онлайн-магазины продолжат работу.
Президент Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса обратился к украинцам. Глава государства рассказал о том, какие меры будут приняты для защиты граждан от опасной болезни:
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