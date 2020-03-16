Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,09
28,99

С начала года состояние самых богатых людей мира рухнуло на 950 млрд долларов

16 марта, 08:57

Виктория Подолянец

В черный четверг топ-500 богачей лишились 331 млрд долларов

Из-за коронавируса, который охватил весь мир, наиболее богатые люди мира потеряли в 2020 году 950 млрд долларов, или 16% совокупного состояния. Об этом сообщил Bloomberg.

В начале года суммарное состояние богатейших людей составляло рекордные 6,1 трлн долларов.

12 марта на фоне распространения коронавируса COVID-19 суммарное состояние 500 богатейших людей уменьшилось на 331 млрд долларов, что стало рекордом в рейтинге агентства.

Реклама

Кто потерял больше всего за день:

  • глава Louis Vuitton Mot Hennessy Бернару Арно – 9,5 млрд долларов;
  • глава Amazon.com Джефф Безос – 8,1 млрд долларов;
  • основатель Microsoft Билл Гейтс – 6,9 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пятерка крупнейших технологических гигантов (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft) за один день потеряла в стоимости совокупно 416,63 млрд долларов из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности.

В тренде
Доллар преодолел психологическую отметку в 26 гривен: курс НБУ

В марте 2020 года отмена громких событий в мире технологий принесла убытков на 1 миллиард долларов.

А на выходных компания Apple сообщила, что закроет все магазины на карантин до 27 марта, при этом онлайн-магазины продолжат работу.

Президент Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса обратился к украинцам. Глава государства рассказал о том, какие меры будут приняты для защиты граждан от опасной болезни:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деньги фондовый рынок эпидемия биржи богатство экономический кризис коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявление
Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявлениеЭкономика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...