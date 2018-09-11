Минимальная зарплата вырастет, но прибавку обесценит инфляция

Минимальная зарплата в Украине вырастет с 1 января 2019 года до 4170 грн, сообщил премьер Владимир Гройсман. Повышение окажется меньше запланированного — плюс 447 грн, а не 477, как ранее предлагал Кабмин. Но этот рост поднимет заработки бюджетникам, так как их оклады должны пересчитать по всей Единой тарифной сетке (ЕТС). Эксперты говорят, что экономических предпосылок для роста минималки нет, но власть вынуждена выполнять свои обещания перед выборами.

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Что в кармане

Напомним, сейчас в Украине наемному работнику, отработавшему полный месяц (в среднем 168 часов), нельзя платить меньше 3723 грн "грязными", на руки это 2997 грн. После того как минзарплата вырастет до 4170 грн, на руки получится 3357 грн (+360 грн). С учетом прогнозируемой годовой инфляции (официально 9%) реальная прибавка в месяц составит 330 грн — стоимость трех килограммов мяса или 15 литров молока. Оклад работника 1-го разряда (уборщица, вахтер) составляет всего 1762 грн, а больше минималки получают лишь бюджетники, начиная с 12-го разряда (учителя, врачи), у которых оклад 3735 грн. В бюджетной сфере тем профессиям, где минзарплата больше оклада, доплачивают за счет казны. С 2019 года зарплата окажется минимальной вплоть до 14-го разряда (хирург 1-й категории, преподаватель вуза). Существенное повышение заработков ощутят лишь работники 15-го разряда и выше — научные работники, доценты, профессора. К примеру, оклад старшего научного сотрудника увеличится на 510 грн, профессора — на 578 грн.

Профсоюзы и эксперты

Профсоюзные лидеры страны считают, что минзарплата должна быть повышена с 1 января намного больше — до 7700 грн, то есть более чем вдвое.

"По расчетам Федерации профсоюзов Украины, которые учитывают фактическую стоимость продкорзины, расходы на жилье, образование, здравоохранение, содержание семьи и инфляцию, минзарплата должна быть не менее 7700 грн. Должностной оклад работника 1-го тарифного разряда ЕТС — больше минзарплаты, а прожминимум для трудоспособных — 5200 грн", — сказано в официальном сообщении Федерации профсоюзов.

Но экономисты говорят, что двукратного роста минзарплаты госбюджет не выдержит, ведь рост экономики едва перекрывает темпы увеличения расходов на выплату долгов по зарубежным займам. По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, нынешнее состояние экономики страны вообще не позволяет повышать минзарплаты, но власти вынуждены выполнять свои обещания, так как наступает год выборов.

"Бюджетникам поднимут, а в частном секторе, прежде всего это торговля, станет еще больше работников, оформленных на полставки, а работающих полный день. Зарплата их останется прежней", — анализирует Охрименко.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что "тени" не только станет больше, но и малый и средний бизнес сократит часть работающих, чтобы поднять заработки оставшимся. А это означает рост безработицы и трудовой эмиграции.

Что купим после повышения

Чтобы прожить даже на повышенную минзарплату, украинец, обитающий в 30-метровой квартире и оформивший субсидию, будет вынужден питаться в основном хлебом, овощами, картофелем, молоком и яйцами. Поскольку ставшихся после оплаты комуслуг 3000 грн хватит на 10 кг картошки (норма Минздрава) стоимостью 60 грн, 10 кг черного и белого хлеба — 370 грн, 13 кг овощей — 200 грн, 120 яиц 1 240 грн, 1 л молока или кефира — 630 грн, 1 л "олии" — 34 грн, 2 кг сахара — 28 грн. Всего — 1562 грн. На мясо, рыбу, фрукты, сыры денег практически не останется.